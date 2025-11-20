Granica nema, djeca nam postaju sve okrutnija: Kako riješiti problem maloljetničke delinkvencije?

Eskalacija nasilja, brutalno premlaćivanje maloljetnika, eksperimentiranje s pirotehnikom kod škole, a sada i Vjesnik. Granica nema, djeca nam postaju sve okrutnija. Gotovo svakodnevno smo svjedoci sve češćeg nasilja i ekstremnog ponašanja među maloljetnicima...

U nedavnom razgovoru za Net.hr, Tomislav Ramljak, voditelje i jedan od osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, rekao je da je to sve rezultat zanemarivanja rada s djecom i mladima, pogotovo u prevencijskom dijelu.

Uvelike je tu i internet odigrao važnu ulogu, i to širenjem i normalizacijom ovakvih oblika nasilničkog ponašanja - jer nasilje je u trendu. Da bi nas česti izljevi nasilja i netrpeljivosti kod maloljetnika trebali zabrinuti jer ne vode ničemu dobrome, upozorava i Pravobraniteljica za djecu Tena Šimonović Einwalter. U ovoj problematici bavimo se i u našoj temi dana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako riješiti problem maloljetničke delinkvencije?

U našoj temi dana pitamo vas:

"Kako riješiti problem maloljetničke delinkvencije?"

