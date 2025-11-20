FREEMAIL
PITAMO VAS /

Granica nema, djeca nam postaju sve okrutnija: Kako riješiti problem maloljetničke delinkvencije?

Granica nema, djeca nam postaju sve okrutnija: Kako riješiti problem maloljetničke delinkvencije?
Foto: Rtl Danas

Gotovo svakodnevno susrećno se s nasiljem i ekstremnim ponašajem među maloljetnicima

20.11.2025.
13:09
danas.hr
Rtl Danas
Eskalacija nasilja, brutalno premlaćivanje maloljetnika, eksperimentiranje s pirotehnikom kod škole, a sada i Vjesnik. Granica nema, djeca nam postaju sve okrutnija. Gotovo svakodnevno smo svjedoci sve češćeg nasilja i ekstremnog ponašanja među maloljetnicima... 

U nedavnom razgovoru za Net.hr, Tomislav Ramljak, voditelje i jedan od osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, rekao je da je to sve rezultat zanemarivanja rada s djecom i mladima, pogotovo u prevencijskom dijelu.

Uvelike je tu i internet odigrao važnu ulogu, i to širenjem i normalizacijom ovakvih oblika nasilničkog ponašanja - jer nasilje je u trendu. Da bi nas česti izljevi nasilja i netrpeljivosti kod maloljetnika trebali zabrinuti jer ne vode ničemu dobrome, upozorava i Pravobraniteljica za djecu Tena Šimonović Einwalter. U ovoj problematici bavimo se i u našoj temi dana.

Kako riješiti problem maloljetničke delinkvencije?

U našoj temi dana pitamo vas:    

"Kako riješiti problem maloljetničke delinkvencije?"

Svoje mišljenje podijelite na Facebook stranici net.hr-a, najzanimljivije komentare ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa u Zagrebu i zašto imamo eksploziju nasilja?

