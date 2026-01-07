Ruska protuzračna obrana 'zaspala' u Venezueli: 'Dva su ključna razloga'

Ruska protuzračna obrana na koju je Venezuela potrošila milijarde dolara nije uspjela zaštititi Nicolasa Madura od američkog upada - pišu strani mediji, uključujući The Telegraph, koji analiziraju propuste tijekom američkog napada i uhićenja venecuelskog predsjednika.

Možda najupečatljivija slika tijekom te američke vojne operacije prikazuje flotu američkih helikoptera koji neometano lete nebom iznad Caracasa.

"Čini se da ta ruska protuzračna obrana nije baš dobro funkcionirala, zar ne?", kazao je američki ministar rata Pete Hegseth 5. siječnja, referirajući se na činjenicu da je većina venezuelanske protuzračne obrane ruske proizvodnje koju im je osigurao njihov dugogodišnji saveznik.

Vojska Venezuele ima značajan broj ruskih sustava, uključujući i Buk-M2 raketni sustav zemlja-zrak dugog dometa te S-300VM.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Što o tome kažu obrambeni stručnjaci?

No, u trenutku kada su američke snage upadale u glavni grad Venezuele, ovim ruskim sustavima nije bilo ni traga.

Kyiv Independent razgovarao je s tri obrambena stručnjaka zašto je tome tako.

"Već je popularno mišljenje da su ruski sustavi protuzračne obrane smeće. Ali to nije točno tumačenje onoga što se dogodilo, jer je to element zapovijedanja i kontrole, to su odluke vodstva, tu je također i obuka. I spremnost - moj je osjećaj da su razine spremnosti bile stvarno niske iz nekog razloga", napominje pisac i urednik u časopisu The War Zone Thomas Newsdick.

Ostaje i pitanje kako je američka vojska uspjela operaciju izvesti tako brzo, a učinkovito.

"Zamišljam da je to bio pravi koktel različitih doprinosa i sposobnosti američke vojske koji je osigurao da čak i ako je zapovijed dana, ili čak ako je venecuelsko vojno vodstvo dalo zapovijed ili pokušalo dati zapovijed, stvarni operateri u biti nisu bili svjesni onoga što se događa", dodaje Newsdick.

Ipak ističe da je američka vojska obučena za uklanjanje i izbjegavanje sustava protuzračne obrane. A u Venezueli, koja ima ratno zrakoplovstvo i borbene zrakoplove odnosno cijeli kišobran protuzračne obrane, čini se da taj dio nije radio.

Uz to napominje i da: "Koliko god napredna bila raketa zemlja-zrak i koliko god dobro obučen bio operater, ako nemate učinkovit lanac zapovijedanja, onda neće moći ništa učiniti.

Dva ključna razloga

Izvanredni profesor na Američkoj pomorskoj akademiji i suradnik emisije War on the Rocks John Pogla-Hećimović ustvrdio je da je neuspjeh ruskog oružja u zaustavljanju američkih zračnih napada sramota za Rusiju. Pritom navodi dva glavna razloga za taj neuspjeh: "Prvo, iako još nema puno detalja, SAD je otkrio da je Američko kibernetičko zapovjedništvo provodilo kibernetičke operacije kako bi suzbilo venezuelsku obranu tijekom napada na Caracas".

Objašnjava da je to igralo ključnu ulogu u neutralizaciji sustava protuzračne obrane i prije početka napada.

New York Times je izvijestio da je sve "započelo kibernetičkom operacijom koja je prekinula struju u velikim dijelovima Caracasa, obavijajući grad tamom kako bi se zrakoplovima, dronovima i helikopterima omogućio neotkriveni pristup".

Drugi razlog je, dodaje Pogla-Hećimović, što je oprema bila u gorem stanju nego što je itko znao.

"To sugerira da je Rusija imala ograničene kapacitete i interes da pomogne Venezueli u ovom trenutku, s obzirom na rat u Ukrajini, te da je ruska obrambena suradnja s Venezuelom - od obuke do prodaje oružja - više stvar prošlosti nego sadašnjosti", zaključuje stručnjak.

I vojni analitičar u londonskom Međunarodnom institutu za strateške studije Sascha Bruchmann uspjeh američke vojske pripisuje kibernetičkim i elektroničkim akcijama.

"Rusija je previše izgubila u Ukrajini. Venezuela je previše daleko. Moskva nema ništa što bi moglo promijeniti vojnu ravnotežu i nije u stanju projicirati snagu kako bi se suprotstavila američkoj floti na Karibima", zaključuje.

POGLEAJTE VIDEO: Amerikanci napravili šou: Snimke Madura u lisicama obišle svijet, a pazite što je radio Trump