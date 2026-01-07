Zagolicala maštu u donjem rublju: Rihanna je zbog ovih objava s razlogom kraljica provokacija

Planetarno popularna pjevačica, poduzetnica i majka troje djece, Rihanna, ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama.

Svojom posljednjom objavom na Instagramu, 37-godišnja zvijezda s Barbadosa najavila je novu kolekciju svog brenda donjeg rublja i potvrdila svoj status ikone stila i poslovne moći. Objava je u kratkom roku prikupila lavinu reakcija, dokazujući da je Rihannin utjecaj i dalje neupitan.

Na seriji profesionalnih fotografija, Rihanna pozira u senzualnim izdanjima, odjevena u komplete crvenog i cvjetnog donjeg rublja. Estetika fotografija priziva prizore iz antičke Grčke, s mramornim stupovima i eteričnom rasvjetom, što se savršeno uklapa u poruku koju je pjevačica poslala.

"Afrodita je bila opasna", napisala je kratko uz objavu, aludirajući na grčku božicu ljubavi i ljepote, te najavila da je nova kolekcija za Valentinovo dostupna na službenim stranicama njezinog brenda Savage X Fenty.

Riječ je o kolekciji pod nazivom "Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite", koja slavi snagu i ljepotu žene, a Rihanna je i ovoga puta poslužila kao najbolji model za vlastite proizvode.

Uspješno balansira između obiteljskog života i poslovnog carstva

Ova objava dolazi u vrijeme kada Rihanna uspješno balansira između obiteljskog života i svojih poslovnih carstava. U rujnu 2025. godine, ona i njezin partner A$AP Rocky dobili su treće dijete, kćerkicu Rocky Irish, no pjevačica ne pokazuje znakove usporavanja.

Njezin brend Savage X Fenty poznat je po inkluzivnosti i slavljenju različitosti tijela, a ova kampanja nastavlja u istom tonu. Reakcije pratitelja bile su, očekivano, eksplozivne. Komentari poput "savršena" i brojni emotikoni vatre preplavili su objavu, a posebno se istaknula podrška njezinih obožavatelja iz Brazila, koji su ostavili brojne poruke podrške i zastave svoje zemlje.

Poslovni uspjesi i iščekivanje nove glazbe

Dok njezini modni i kozmetički brendovi Fenty Beauty i Fenty Skin nižu komercijalne uspjehe, obožavatelji diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju njezin povratak glazbi. Njezin deveti studijski album, poznat pod kodnim imenom R9, visoko je anticipiran i očekuje se tijekom 2026. godine. Sama Rihanna je najavila da nova glazba neće biti komercijalna, već će predstavljati njezin umjetnički razvoj. Uz to, pjevačica navodno planira i veliku svjetsku turneju za 2026. godinu, kojom bi obilježila desetu godišnjicu izlaska svog hvaljenog albuma 'Anti'.

