Branko Karačić u studiju Net.hr-a otkrio tajnu Vatrenih: Analizirao prednosti i nedostatke

'HRVATSKA JE ZA PRVI POT' /

Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je na svjetskoj pozornici! Sedmim plasmanom na Svjetsko prvenstvo, 14. na veliko natjecanje, Vatreni su potvrdili status nogometne velesile, međutim put do novog velikog rezultata prepun je izazova. U studiju Net.hr-a poznati nogometni trener Branko Karačić analizira ključna pitanja koja muče izbornika Zlatka Dalića i navijače – od nepravednog statusa u FIFA-inom poretku, preko taktičkih enigmi, do realnih očekivanja na Mundijalu 2026. godine.

Pogledajte gostovanje Branka Karačića u studiju Net.hr.a.

