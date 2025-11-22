Ljudi u Zagorju ponovno na nogama, i nisu jedini: 'Nitko ništa nije vidio, nitko ništa ne zna'

'TO JE ŽALOSNO' /

U Zagorju novi prosvjed zbog otpada. Mještani Poznanovca izgubili su strpljenje i traže hitnu sanaciju opasnog otpada, jer strahuju za svoje zdravlje. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković obećala im je hitnu sanaciju, ali od toga zasad ništa. Doznali smo koji su novi rokovi. Više pogledajte u prilogu

Poznanovec je tek jedna od šest lokacija opasnih odlagališta otpada koja imaju prioritet u sanaciji. Tu su još Gospić, Benkovac, Samobor, Pazin i Lovinac. Zbog ilegalnog gospodarenja otpadom sredinom veljače je, podsjetimo, uhićeno desetak osoba.

Aktivnosti koje prethode samoj sanaciji najranije su započele u Samoboru i Pazinu. Ondje su u tijeku rokovi za moguće žalbe na odabir tvrtki koje će izraditi plan sanacije.

Nakon toga javnim će se natječajem izabrati izvođač radova na samom odlagalištu. Iz Fonda za zaštitu okoliša tvrde da bi sanacija odlagališta trebala početi u idućoj godini. Fond će snositi 85 posto troškova, a gradovi 15 posto.