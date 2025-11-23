Uskoro će biti poznato tko će zamijeniti Milorada Dodika na predsjedničkoj poziciji

ODREĐUJE /

Nakon što je Milorad Dodik ostao bez mandata zbog pravomoćne presude, predsjednički izbori donose novo lice u vrh Republike Srpske s ograničenim mandatom do sljedećih općih izbora. U 19 sati zatvorena su birališta širom Republike Srpske, čime je završen proces glasanja na prijevremenim predsjedničkim izborima.

Ovi izbori su raspisani nakon što je Milorad Dodik izgubio mandat, budući da je Sud Bosne i Hercegovine donio pravomoćnu presudu kojom ga osuđuje na godinu dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Uz to, Dodiku je zabranjeno obnašanje dužnosti u svim tijelima vlasti u razdoblju od šest godina.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U utrci za novog predsjednika sudjelovalo je šest kandidata, ali kao favoriti su se istaknuli Dodikov bliski suradnik Siniša Karan i Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke. Novi predsjednik će imati mandat koji traje manje od godine dana, s obzirom na to da su opći izbori zakazani za listopad sljedeće godine. Rezultati izbora očekuju se uskoro, a interes javnosti usmjeren je prema smjeru u kojem će krenuti Republika Srpska nakon ove smjene.