Postoje li šanse da u četvrtak dočekamo primirje? Božo Kovačević: 'Ne vjerujem, ali...'

Bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević gostovao je u RTL-u Danas.

Čuli smo i zadnje poruke. Završen je sastanak u Ženevi uz poruku idemo prema miru. Jesmo li onda zaista bliže mirovnom dogovoru?

Ja se nadam da jesmo. Očito je da su se Amerikanci usuglasili s Ukrajincima i s Europljanima. Problem je dosad bio u tome što se predsjednik Trump daleko bolje razumio s predsjednikom Putinom nego sa svojim europskim saveznicima. Naime, Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija, i da problem Ukrajine treba riješiti bez izravnog američkog uplitanja u sukob. A sva nastojanja europskih saveznika dosad, bila su usmjerena na to da je Rusija problem i da se taj problem riješi uz izravni američki angažman, a to Trump odbija.

Nakon sastanka, Rubio je rekao da su moguće određene izmjene u mirovnom planu. Što mislite što bi to moglo biti?

Mnogo je toga što se mora izmijeniti ponajprije u mnogim točkama. Amerika s Rusijom dogovara što će učiniti Europska unija, NATO i Ukrajina. Očito da te strane koje se spominju, da bi preuzele neke obveze, moraju na to pristati. To je rekla i Ursula von der Leyen. A i Ukrajinci su.

Može li Ukrajina izboriti bolje uvjete u ovom svemu?

Možda u nekim pojedinostima. Dosad je predsjednik Trump bio dosljedan u jednom, unatoč svim svojim velikim nedosljednosti i kritikama. On je, kako sam rekao, zajedno s Putinom, inzistirao na tome da je Ukrajina problem ako bi definirao Rusiju kao problem, onda taj problem ne može riješiti. A ako Ukrajinu definira kao problem, on misli da ga može riješiti jer ima poluge utjecaja na ukrajinsku vlast.

Upravo na tragu onoga što ste maloprije rekli o tome kako se nekako lakše dogovaraju Trump i Putin, danas se postavlja pitanje tko je napisao mirovni pregovor. Je li posrijedi zapravo upravo Rusija?

Najvjerojatnije ga je napisao Witkoff zajedno sa svojim suradnicima on je više puta pregovarao s predsjednikom Putinom i bilo je očito da je on fasciniran činjenicom da ga Putin prima i tim ambijentom u Kremlju.

I da je potpao pod njegov utjecaj?

Možda, ako je fasciniran i Witkoff je od početka inzistirao na teritorijalnim koncesijama koje Ukrajina mora napraviti i to je sadržano u ovom sporazumu i utoliko taj prijedlog za mene nije bio iznenađenje budući da otkad je Witkoff predstavnik Trumpov, to je stalno na dnevnom redu. Pitanje je da li Amerika može privoljeti Ukrajinu da na to pristane.

Von der Leyen, kaže, granice se ne mogu mijenjati silom i ne smiju postojati ograničenja za ukrajinsku vojsku. Kako gledate na to? Što Europa uopće više može?

Ta izjava da se granice ne mogu mijenjati silom može značiti - granice će se promijeniti ako se Ukrajina suglasi, a dakle europski saveznici i Amerika možda mogu napraviti takav pritisak na predsjednika Zelenskog. A što se tiče tog ograničenja, prva točka tog prijedloga sporazuma govori da je Ukrajina suverena država, a onda u mnogim točkama se govori što Ukrajina kao suverena država ne bi smjela raditi. Dakle, to je proturječje ugrađeno u tom sporazumu, ali mi znamo da Ukrajina već davno nije u potpunosti suverena u smislu da samostalno donosi svoje odluke jer ih ne može samostalno donositi, budući da obrana ovisi o pomoći Zapada.

Sigurno se i vi sjećate prije samo dva mjeseca Donald Trump je rekao Ukrajina može vratiti svoj teritorij. Sada je posve druga priča...

I to je bilo popraćeno onom metaforom o Rusiji kao tigru od papira. Ali, koliko sam ja razumio poruku predsjednika Trumpa, njezin smisao je bio - vi, Europljani i Ukrajinci mislite da je Rusija tigar od papira i da ju možete pobijediti, pa izvolite pobijedite je bez američke pomoći. Naime, to je konstanta u Trumpovu pristupu ratu u Ukrajini - bez izravnog američkog miješanja.

Rok je do četvrtka. Mislite li da ćemo u četvrtak konačno dočekati primirje?

Ne vjerujem, već i kancelar Merz je rekao da je to prekratak rok, da se sve te točke moraju razmotriti i da da bi se postigao sporazum koji može biti primijenjen i koji može osigurati koliko toliko trajan mir, taj rok se ne može ispoštovati, a i sam predsjednik Trump je zapravo otvorio mogućnost promjena tog sporazuma, tvrdeći da nije to definitivna verzija.

Do kraja godine. Čini li vam se to realan scenarij?

Bilo bi dobro što prije. Ako bi početak pregovora o bilo kojoj bilo kojoj verziji sporazuma kao osnovi istodobno značila prekid neprijateljstava, mislim da je ponajprije to u interesu Ukrajine, a mislim da bi i ruskoj strani dobro došlo.