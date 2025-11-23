U jeku pregovora u Ženevi Trump žestoko napao Ukrajince: 'Nezahvalni ste...'

LISTA RUSKIH ŽELJA? /

U Švicarskoj traju diplomatski razgovori za okončanje rata u Ukrajini, dok se borbe na ratištu nastavljaju. U Ženevi su se sastali ukrajinska, američka i europska izaslanstva zbog mirovnog plana od 28 točaka. Njime je, uz ostalo, predviđena predaja dijela ukrajinskog teritorija Rusiji.

Grupa američkih senatora poručila je kako im je državni tajnik Marco Rubio rekao da mirovni plan nije napisala američka administracija, već da je to lista ruskih želja. Rubio tvrdi da je dokument američki, uz prijedloge ruske i ukrajinske strane. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump koji je ponovio da rata ne bi bilo da je on bio predsjednik, a ne Joe Biden.