FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LISTA RUSKIH ŽELJA? /

U jeku pregovora u Ženevi Trump žestoko napao Ukrajince: 'Nezahvalni ste...'

U Švicarskoj traju diplomatski razgovori za okončanje rata u Ukrajini, dok se borbe na ratištu nastavljaju. U Ženevi su se sastali ukrajinska, američka i europska izaslanstva zbog mirovnog plana od 28 točaka. Njime je, uz ostalo, predviđena predaja dijela ukrajinskog teritorija Rusiji

Grupa američkih senatora poručila je kako im je državni tajnik Marco Rubio rekao da mirovni plan nije napisala američka administracija, već da je to lista ruskih želja. Rubio tvrdi da je dokument američki, uz prijedloge ruske i ukrajinske strane. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump koji je ponovio da rata ne bi bilo da je on bio predsjednik, a ne Joe Biden.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.11.2025.
16:43
RTL Danas
ženevaUkrajinaRusijaDonald TrumpMarco Rubio
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx