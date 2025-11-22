Trump tjera Ukrajinu na kapitulaciju? Miro Kovač: 'To je bolno, ali koja je alternativa?'

Raste američki pritisak na Ukrajinu, Kijev ima manje od pet dana da pristane na mirovni plan Donalda Trumpa. Europski čelnici zabrinuti su zbog američkog prijedloga. U nedjelju je zato sazvan novi sastanak u Ženevi.

O budućnosti Ukrajine i šansama za mir, u studiju RTL-a Danas s Mirom Kovačem, bivšim ministrom vanjskih poslova, razgovarali su voditelji Damira Gregoret i Mario Jurič.

Je li Ukrajina ovim planom prisiljena na kapitulaciju?

Ukrajina se nalazi u vrlo teškoj vojnoj situaciji. Rusi probijaju nekoliko točaka na frontu, dosta su napredovali, a i Zelenski se našao u problemu zbog skandala vezanih za korupciju. Ukrajinski Uskok vodi istragu, neki od njegovih ljudi su pobjegli iz Ukrajine preko Poljske, a FBI i američke vlasti pomažu u tome. Dakle, ovo je vrlo koncentrirana akcija koja ima cilj dovesti Zelenskog u situaciju da iz perspektive Amerikanaca pristane na tzv. dogovornu kapitulaciju.

Vidite li vi ovo kao nagradu agresoru odnosno Rusiji?

Ovo je trenutna situacija. Što je alternativa za Zelenskog? Da nastavi ratovati, dok mu Amerikanci govore da neće biti više vojne opreme, da neće biti više strateških informacija ili obavještajnih pomoći. Tada, što mu preostaje? Tko će mu pomoći? Englezi, Francuzi, Nijemci najavljuju slanje trupa, ali nikad ih neće poslati. Dakle, alternativa je još lošiji kompromis ili prihvatiti ovo.

Među ostalim, tu se govori i o nagrađivanju Rusije, da bi mogla dobiti dio ukrajinskog teritorija.

Rusija već kontrolira 20 posto teritorija Ukrajine.

Što to znači za ostale zemlje?

Ne znači to da bi svi mogli početi otimati teritorij. To ovisi o tome što glavni igrači dopuštaju. U ovom slučaju, Amerikanci neće dopustiti komadanje Bosne i Hercegovine. To neće dopustiti.

Želite reći da Europa nije napravila ništa, niti će napraviti?

Meni je žao, jer kao Hrvati i Europljani, mi moramo biti zabrinuti. Mi smo u vrlo nezgodnoj situaciji, nas gotovo nema nigdje. Sada plaćamo Ukrajincima novac, dajemo im novce, a Ukrajinci sami ratuju. Nitko ne spominje trenutnu humanitarnu situaciju. U Europi postoje ljutnje, naročito u Zapadnoj Europi, zbog toga što se sve ovo smatra bezobraznim. Ali koja je alternativa? Što Ukrajinci trebaju raditi? Da nastave gubiti teritorij?

Bi li Europa trebala napraviti više?

Orban je to jasno rekao pred Trumpom, a Trump je to potvrdio, da su Europljani bili pod pritiskom Bidenove administracije da zauzmu pro-ratni narativ. Trump je rekao, citiram: "Biden je gurao da dođe do rata." Dakle, poslušali smo Bidenove smjernice, a sada nam Amerikanci govore da treba prekinuti ratovanje i potpisati tzv. dogovornu kapitulaciju s Ukrajinom.

Što će Zelenski učiniti? Rok je do četvrtka.

Zelenski nema kud, on je već pristao pregovarati. On je dekretom odredio pregovarački tim, koji broji devet osoba, i pregovori počinju sutra u Ženevi, u Švicarskoj. Moja predpostavka je da će biti dovoljno pametan i da će naći neko rješenje. Ovo je jako bolno, ali nije jedini slučaj u povijesti. Finci su izgubili 10 posto svog teritorija u dvama ratovima sa Sovjetskim Savezom. I oni su se borili hrabro, iako kraće od Ukrajinaca. Na kraju su pregovarali, a Finska je preživjela. To je bolno, ali koja je alternativa? Nastavak gubitka ljudskih života, razaranje ukrajinskih gradova, ili zaustavljanje rata.

Je li sve ovo bilo uzaludno onda?

Trump je više puta ponovio, citiram, "Da sam ja bio predsjednik, ne bi došlo do rata." A najveći gubitnici, osim Ukrajinaca koji su izgubili tisuće života i mnogo toga, smo mi, Europljani. Strateški smo potpuno poraženi.

Što očekujete u Ženevi? Hoće li Europa reći 'OK' i natjerati Zelenskog da prihvati ovaj plan?

Europa neće moći tako jednostavno reći "OK". Bit će protesta, jer Europa je već platila mnogo, a Ukrajina pod američkim pritiskom sada mora pristati na kapitulaciju. Izgleda da ide u tom smjeru, i nije baš pozitivno.

Što bi Europa mogla učiniti?

Europa bi mogla nastojati ugraditi se u mirovni plan na što pametniji način, kako bi imala neki utjecaj u tom procesu. Taj plan ipak ima neke dobre stvari, poput nastavka dijaloga između NATO-a i Rusije, te nastavka ugovora o strateškom nuklearnom oružju i kontroli naoružanja između Amerike i Rusije. To su dobre stvari.

Što stoji iza ovog mirovnog plana? Zašto Trump žuri?

Osim strateškog aspekta, tu je i ekonomska situacija u Americi. Trump je došao na vlast zbog inflacije i ekonomskih problema. Inflacija raste, cijene skaču, i to bi moglo utjecati na njegove izglede na sljedećim izborima. Ako izgubi većinu u Kongresu, njegova vlast postaje upitna, on postaje 'usporena patka' Tako da mu se žuri, jer Rusija je velika energetska sila. Ona je napala Ukrajinu, ali u strateškom smislu, ona ostaje važan igrač na globalnoj sceni.