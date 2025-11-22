Orban poslao dramatično upozorenje: 'Europa ima dvije opcije. Jedna vodi izravno u rat'

Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je u subotu europske zemlje da se ujedine oko inicijative američkog predsjednika Donalda Trumpa vezane uz ukrajinski mirovni prijedlog. Rekao je da je rat između Rusije i Ukrajine Europu doveo do "povijesne prekretnice".

Orban je u svojoj objavi na društvenoj mreži X naglasio da Trump "nije odustao od svoje namjere da donese mir Ukrajini". Poručio je da se Europa sada suočava s "dva moguća puta".

"Možemo se vratiti s ove slijepe ulice i konačno se ujediniti iza mirovne inicijative predsjednika Trumpa, uključujući i briselske birokrate. To bi zahtijevalo od čelnika koji zagovaraju rat da se suoče s činjenicom da su u protekle tri i pol godine trošili teško zarađeni novac Europljana na rat koji se ne može dobiti na bojnom polju", napisao je mađarski premijer.

The Russian–Ukrainian war has brought Europe to a historic turning point. President @realDonaldTrump has not given up on bringing peace to Ukraine.



Europe now faces two paths.



We can turn back from this dead end and finally unite behind President Trump’s peace initiative,… pic.twitter.com/d9jxMXlFlL — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 22, 2025

'Izabrali smo svoj put'

Druga opcija, smatra Orban, vodi "izravno u rat".

"Ako europski čelnici koji zagovaraju rat nastave slati novac i oružje Ukrajini bez podrške Sjedinjenih Država, otvorit će put europsko-ruskom sukobu. Europa dobro zna kamo taj put vodi, a posljedice su oduvijek bile tragične", dodao je.

Orban je poručio da je Mađarska izabrala svoj put, a to je put mira. "To je mandat koji su nam dali mađarski građani, i to je ono što zahtijevaju moral i zdrav razum", zaključio je.

