Trump servirao Ukrajini plan kapitulacije? 'Bio je to sastanak iz noćne more'

Usred sve većeg pritiska Bijele kuće, Kijev se sada suočava s američkim mirovnim planom od 28 točaka koji mnogi u zemlji smatraju "kapitulacijom".

Ukrajinski aktivisti, zastupnici, vojnici i veterani upozoravaju da bi prijedlog mogao ojačati položaj Rusije, što bi dovelo do daljnjeg sukoba umjesto do rješenja - i to ne samo na frontu, već i na ulicama Ukrajine.

Kako donosi Kyiv Independent, Volodimir Ariev, zastupnik oporbene stranke Europska solidarnost, rekao je da plan koji je procurio izgleda kao "plan kapitulacije i izdaje" te da "u potpunosti ne odražava interese Ukrajine i EU" i ako bi za Zelenski prihvatio da bi to dovelo do unutarnjeg sukoba.

Dok je američki predsjednik Donald Trump mjesecima bezuspješno pokušavao dovesti Rusiju za pregovarački stol, najnovija verzija mirovnog plana - koju su posredovali američki specijalni izaslanik Steve Witkoff i ruski izaslanik Kiril Dmitriev - čini se da pokazuje da je Washington u konačnici stao na stranu Moskve, dajući Kijevu nekoliko dana da prihvati prijedlog.

Plan s maksimalističkim zahtjevima Rusije

Plan od 28 točaka ponavlja dugogodišnje maksimalističke zahtjeve Rusije nametnute Kijevu, piše ovaj portal.

Zelenski je u svom obraćanju 21. studenog potvrdio da bi se Ukrajina uskoro mogla suočiti s teškim izborom "ili gubitkom dostojanstva ili rizikom gubitka ključnog partnera".

Rekao je da će Ukrajina surađivati ​​s američkim i europskim partnerima kako bi ponudila alternativne prijedloge.

Zastupnici s kojima je Kyiv Independent razgovarao smatraju da Zelenski ne može krenuti naprijed s predloženim planom."Cijena za održavanje dijaloga (sa SAD-om) ne može biti suverenitet Ukrajine, koji ovaj plan u potpunosti potkopava", rekla je Inna Sovsun, zastupnica iz oporbene stranke Holos.

Novi američki pritisak da se Ukrajini nametne nepovoljan mirovni sporazum dolazi usred najvećeg korupcijskog skandala tijekom predsjedništva Zelenskog, koji je razbjesnio javnost. Situacija na bojištu također je sve teža, dok Rusija nastavlja bombardirati ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime, stavljajući još veći teret na ukrajinski narod.

'Predah za rat'

"(Plan koji je procurio) samo će dovesti do toga da se ruski rat protiv Ukrajine nastavi za nekoliko godina, nakon što Rusija dobije predah da se oporavi i uđe u sljedeću fazu rata s puno većom snagom i resursima", rekao je Ariev.

Nastavio je: "Svi ti planovi usmjereni su samo na to da Trump želi što prije završiti ovaj rat, koji mu se pokazao najtežim, i osigurati si konačnu sliku mirotvorca."

Drugi zastupnik iz stranke Holos, Andrij Osadčuk, smatra da autori plana imaju vrlo "maglovito razumijevanje prava, etike, morala i međunarodnih odnosa".

"I stoga ono što su sastavili nema nikakve šanse dobiti potporu, ni od Ukrajine ni od europskih partnera, bez kojih je, vjerujem, bilo kakav mirovni proces nemoguć", rekao je Osadčuk za Kyiv Independent.

Visoki europski diplomat, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, opisao je 28-točkovni mirovni plan kao "strašan" i "sumnjivo blizak ruskim maksimalističkim zahtjevima". Kako je istaknuo, to je "opasno" i za Ukrajinu i za EU.

"Svi naši partneri, pa čak i neki u SAD-u, razumiju da ovo neće završiti mirom. Ovo je samo pauza prije sljedeće faze rata", rekao je visoki ukrajinski diplomat za Kyiv Independent.

Ljubomir Dmitrišin, veteran i aktivist, dijeli taj stav. On povlači paralelu s potpisivanjem Minskih sporazuma 2014., koji su zamrznuli rat u istočnoj Ukrajini, ali su "na kraju doveli do još veće katastrofe".

'Truli mir'

"Čak i ako Trumpov plan postane stvarnost, to neće biti ništa više od trulog mira", rekao je Dmitrišin i dodao: "Borili smo se u Donjeckoj oblasti ne da bismo je predali Rusiji bez borbe kao žrtvu."

Bohdan Krotević, bivši zapovjednik ukrajinske brigade Azov, smatra da se jedina točka iz navodnog plana koja se odnosi na smanjenje ukrajinske vojske može izjednačiti s "kapitulacijom".

Plan koji je procurio predlaže ograničavanje broja pripadnika Oružanih snaga Ukrajine na 600.000 ljudi.

Još jedna kontroverza pojavila se oko navodne "pune amnestije".

Olena Haluška, voditeljica Međunarodnog centra za ukrajinsku pobjedu, kazala je da bi rasprava o amnestiji za ruske zločine u Mariupolju i Buči "izdala interese Ukrajinaca".

"Nikada neće biti mira bez pravde. A pravda nije roba za trgovinu", rekla je.

Loše rekacije i u EU

Rekacije se nižu i na Zapadu, The Guardian objavlje kao su američki dužnosnici rekli su saveznicima NATO-a da očekuju da će u nadolazećim danima izvršiti pritisak na Zelenskog da pristane na mirovni sporazum , pod prijetnjom da će se Kijev, ako ga ne potpiše, u budućnosti suočiti s puno gorim sporazumom.

Američki tajnik za obranu Dan Driscoll informirao je veleposlanike zemalja NATO-a na sastanku u Kijevu kasno u petak, nakon razgovora sa Zelenskim i telefonskog poziva iz Bijele kuće. "Nijedan dogovor nije savršen, ali mora se postići prije nego kasnije", rekao im je, navo je izvor koji je tome prisustvovao.

Raspoloženje u prostoriji bilo je tmurno, a nekoliko europskih veleposlanika dovodilo je u pitanje sadržaj sporazuma i način na koji su SAD vodile pregovore s Rusijom bez da su obavještavale saveznike.

"Bio je to sastanak iz noćne more. Opet se raspravljalo o tome 'nemate karte'", rekao je izvor, referirajući se na Trumpovu tvrdnju da Zelenski nije imao karte za odigrati, tijekom kontroverznog sastanka u Bijeloj kući u veljači.

Objava američkih planova ranije ovog tjedna iznenadila je druge ukrajinske saveznike, koji nisu bili obaviješteni o sadržaju i formatu plana. U Europi postoji zabrinutost da Rusija ima previše utjecaja na pregovore o nacrtu sporazuma, koji se Ukrajincima predstavlja kao gotova stvar.

'Što više kuhara, to je teže podnijeti'

Driscoll je to branio, rekavši da to proces čini lakšim za upravljanje. "Predsjednik Trump sada želi mir. Što više kuhara u kuhinji, to je teže to podnijeti“, rekao je, prema prisutnom izvoru.

Julie Davis, otpravnica poslova SAD-a u Kijevu, također je bila prisutna na sastanku i rekla je ostalim diplomatima da, iako su uvjeti sporazuma kažnjavajući za Ukrajinu, ona nema drugog izbora nego prihvatiti ih ili se suočiti s gorim u budućnosti. „Sporazum odavde neće biti bolji, bit će gori“, rekla je.

Trump želi da Zelenski pristane na sporazum do Dana zahvalnosti, koji je u četvrtak. Ranije ovog tjedna, Davis je novinarima rekao da Trump traži "agresivan vremenski okvir" za postizanje dogovora.

