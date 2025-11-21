Trump tvrdi da Zelenski mora pristati na mirovni plan: 'Ako mu se ne sviđa, neka nastavi ratovati'

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s novinarima u Bijeloj kući zajedno s novoizabranim gradonačelnikom New Yorka, Zohranom Mamdanijem.

Na pitanje je li razgovarao s Volodimirom Zelenskijem o mirovnom planu od 28 točaka za Ukrajinu, Trump je odgovorio da imaju plan, piše Sky News.

"Strašno je ono što se događa. To je rat koji se nikada nije trebao dogoditi”, odgovorio je Trump i dodao da misli da imaju način da dođu do mira i da će Zelenski to morati odobriti.

'Morat će mu se svidjeti'

Kad mu je novinar rekao da je mirovni plan naišao na određene kritike, Trump je odgovorio: “Mislite da se njemu (Zelenskom) plan ne sviđa?".

“Morat će mu se svidjeti, a ako mu se ne sviđa, onda neka samo nastave ratovati, pretpostavljam. U nekom trenutku će morati nešto prihvatiti. Sjećate se, u Ovalnom uredu, ne tako davno, rekao sam mu: ‘Karte nisu u tvojim rukama’", kazao je Trump.

Istaknuo je i da je on ovaj rat 'naslijedio'.

"Mislim da je Zelenski trebao postići dogovor prije godinu, dvije", zaključio je Trump.

Zelenski se obratio javnosti

Nešto prije 16 sati, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se obratio javnosti, rekavši da je Ukrajina "u jednom od najtežih trenutaka" u svojoj povijesti, prenosi BBC.

Zelenski kaže da se Ukrajina suočava s izborom da izgubi svog glavnog partnera - SAD - ili dostojanstvo zemlje. Naglasio da neće izdati nacionalne interese svoje zemlje.

"Sada proživljavamo jedan od najtežih trenutaka u našoj povijesti. Upravo sada, Ukrajina možda mora donijeti iznimno težak izbor: ili gubitak dostojanstva, ili rizik gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 točaka, ili izuzetno oštra zima, najokrutnija, i daljnji rizici pred nama. Život bez slobode, dostojanstva i pravde, i biti prisiljen vjerovati nekome tko nas je već dva puta napao. Oni će čekati naš odgovor", kazao je lider Ukrajine.

Putin prihvatio mirovni plan

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Moskva primila američki plan za mir u Ukrajini i da bi on mogao biti temelj za mirno razrješenje sukoba.

"Vjerujem da to može koristiti kao temelj za posljednje mirno rješenje", rekao je Putin visokim dužnosnicima, dodavši da se o planu još nije razgovaralo u detalje s Rusijom.

Putin je rekao da je Ukrajina protiv plana, no da ni Kijev ni europske sile ne razumiju stvarnost napretka ruskih snaga u Ukrajini koje će nastaviti napredovati osim ako ne dođe do mira.

