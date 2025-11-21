FREEMAIL
'ONI SU PROTIV PLANA' /

Putin se oglasio o Trumpovom mirovnom planu: 'Ne razumiju stvarnost napretka ruskih snaga'

Putin se oglasio o Trumpovom mirovnom planu: 'Ne razumiju stvarnost napretka ruskih snaga'
Foto: Profimedia

Putin je rekao da je Ukrajina protiv plana, no da ni Kijev ni europske sile ne razumiju stvarnost napretka ruskih snaga

21.11.2025.
21:23
Hina
Profimedia
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da je Moskva primila američki plan za mir u Ukrajini i da bi on mogao biti temelj za mirno razrješenje sukoba.

"Vjerujem da to može koristiti kao temelj za posljednje mirno rješenje", rekao je Putin visokim dužnosnicima, dodavši da se o planu još nije razgovaralo u detalje s Rusijom.

Putin je rekao da je Ukrajina protiv plana, no da ni Kijev ni europske sile ne razumiju stvarnost napretka ruskih snaga u Ukrajini koje će nastaviti napredovati osim ako ne dođe do mira.

EU čelnici sastat će se u subotu na marginama sastanka G20 zemalja u Johannesburgu kako bi raspravljale o situaciji u Ukrajini, najavili su predsjednica EK Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

"Razgovarali smo s predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Razgovarali smo o trenutačnoj situaciji i jasni smo da ne smije biti ničega o Ukrajini bez Ukrajine", rekli su von der Leyen i Costa na X-u, nakon razgovora sa Zelenskim.

Zelenski je kazao da je "informirao" šeficu EK i Costu o planu Donalda Trumpa koji nastoji okončati gotovo četiri godine ruske invazije.

On je pozvao Ukrajince na jedinstvo te obećao da nikada neće izdati zemlju u obraćanju naciji u petak, nakon što su Sjedinjene Američke Države predstavile Kijevu mirovni plan koji bi zadovoljio ključne ruske zahtjeve.

POGLEDAJTE VIDEO: Masivne eksplozije: 'Prvo sam spustila dijete, a onda sam skočila kroz prozor'

