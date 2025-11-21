Ukrajina pred nemogućim izborom! Zelenski se dramatično obratio javnosti: 'Ili Amerikanci ili...'

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se nešto prije 16 sati u petak obratio javnosti, rekavši da je Ukrajina "u jednom od najtežih trenutaka" u svojoj povijesti, prenosi BBC.

Zelenski kaže da se Ukrajina suočava s izborom da izgubi svog glavnog partnera - SAD - ili dostojanstvo zemlje. Naglasio da neće izdati nacionalne interese svoje zemlje.

"Sada proživljavamo jedan od najtežih trenutaka u našoj povijesti. Upravo sada, Ukrajina možda mora donijeti iznimno težak izbor: ili gubitak dostojanstva, ili rizik gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 točaka, ili izuzetno oštra zima, najokrutnija, i daljnji rizici pred nama. Život bez slobode, dostojanstva i pravde, i biti prisiljen vjerovati nekome tko nas je već dva puta napao. Oni će čekati naš odgovor", kazao je lider Ukrajine.

Pod pritiskom zbog Trumpa

Ovo se događa u trenutku kada se ukrajinski čelnik suočava s pritiskom da pristane na mirovni plan Trumpove administracije od 28 točaka za okončanje rata, koji uključuje pristanak na niz ‘crvenih linija‘ za Kijev.

"Vodit će se konstruktivna potraga za rješenjima sa Sjedinjenim Državama. Izložit ću argumente, uvjeravati i ponuditi alternative, ali neprijatelju nećemo dati nikakve povode da kaže da Ukrajina nije spremna za mir", naglasio je ukrajinski predsjednik.

"Mi smo, naravno, napravljeni od čelika, ali čak i najjači metal može na kraju popustiti", rekao je Zelenski. "Moramo se sabrati, doći k sebi, prestati s međusobnim sukobima i toksičnim prepirkama. Država mora djelovati kao jedinstvena cjelina. Ne smijemo izgubiti iz vida tko je naš pravi neprijatelj", poručio je.

Osvrnuo i na početak invazije. "Tada nismo izdali Ukrajinu i sada je nećemo izdati. Znam da je narod sa mnom", rekao je Zelenski. "Sljedeći tjedan bit će težak. Bit će puno pritiska - političkog i informacijskog, kako bi nas pokušali razdvojiti i destabilizirati", rekao je Zelenski.

