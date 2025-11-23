Baby boom u reprezentaciji? Mamić: 'Očito je to prvenstvo donijelo puno toga dobroga'

Europsko rukometno prvenstvo sve je bliže, a stup obrane naše reprezentacije obilježit će 10 godina staža. Riječ je o Marku Mamiću koji je od mirnog dečka iz bjelovarskog kraja došao do najjače rukometne lige svijeta. Sve o životu u njemačkom Leipzigu Mamić je ispričao našoj novinarki, ali i otkrio - da ga i nakon prvenstva čeka uzbudljiva uloga.

Jako je puno ljudi na ulicama, živahno je, puno mladih - Leipzig je sveučilišni grad. Koje su još ovako neke zanimljivosti o gradu?

"Ima puno povijesnih zanimljivosti ali neću to pričati imat ću sigurno puno grešaka. Poznat je po Goetheu, Bachu, nogomet koji je jak. Rukomet, velika opera. Mladi NIjemci vole dolaziti u Leipzig studirati, ugodan je i kvalitetan život ovdje", kaže Marko Mamić.

Angela Merkel je ovdje studirala fiziku.

"Da da, čuli smo se, rekla mi je", nasmijao nas je Mamić.

Sve o hrvatskim rukometašima čitajte na portalu Net.hr.

"Ovo je istočna Njemačka tu je malo drukčiji mentalitet, nekome se to ne sviđa nekom da, malo je sličniji mentalitet nama, ipak su i oni bili u tom nekom razdoblju zatvoreni, možda znaju kako je to prije bilo pa su sad malo opušteniji", kaže Mamić.

Jer tako se živi u gradu koji broji pola milijuna stanovnika. Leipzig je, nakon Dresdena, drugi najveći njemački grad u pokrajini Saskoj, istočnom dijelu zemlje. Hrvatski rukometni reprezentativac Marko Mamić ovdje živi više od šest godina.

Koliko ti nedostaje dom, Hrvatska, Garešnica, Bjelovar?

"Evo sad sam već u 31. godini, s 18 sam otišao van, možda mi je ta nostalgija već i izblijedila".

'Rukomet se promijenio, moraš se prilagoditi'

Razmišljaš li o budućnosti, kada dođe vrijeme za pozdravit se s rukometom u kojoj zemlji bi volio ostati?

"Vjerojatno ću se vratiti u Hrvatsku. U Garešnicu. šalim se, ja bih volio u Garešnicu, ali ne pita se samo mene. U Hrvatskoj su ipak svi kući."

Tko je Marko Mamić?

"Ja bih želio biti čovjek koji je onako sa strane, uživa u životu, da nema puno smetnji, da je sve posloženo".

Jednostavan? Jesi li jednostavan?

"Mislim da jesam, ali da pitate ženu vjerojatno bi rekla da nisam", uz smijeh nam govori Mamić.

Profesionalni put ga je vodio od Švicarske, preko Francuske, Poljske do Njemačke - i najzahtjevnije rukometne lige svijeta. U klubu Leipzig, baš kao i u reprezentaciji, jedan je od vođa obrambene igre. Marko je iskustvo, ambicija, prilagodljivost - sve u jednom.

"Gle naporno je, velik sam čovjek, dva metra. Danas su svi igrači, vidjela si metar i 90 max, brzi pokretljivi, nema više ono velikih od 2 metra pa će se netko zaletjeti da se s njima guraš danas se totalno rukomet promijenio moraš se prilagodit - inače te pojede", secirao je hrvatski ministar obrane.

Sedma sezona ovdje u Leipzigu, sretan si zadovoljan si.

"Jesam, jako, i žena mi je tu, čekamo dijete! Baby Boom je u reprezentaciji. Svatko priča - i mi čekamo dijete, i ja - očigledno je to prvenstvo donijelo puno toga dobroga".

'Svjetsko nam je dalo samopouzdanje, nećemo se opustiti'

Koliko si sretan, uzbuđen zbog te nove uloge - nisam ni čestitala - čestitam!

"Hvala ti, jako sam sretan, uzbuđen. Moja žena će reći ti još nisi ni svjestan blabla, ali ne mogu ja puno, ja joj mogu malo olakšati", uz osmijeh priča Marko.

"Voli dosta da igra igrice moram reći, ponekad se nađemo pa igramo Fifu. Voli da pobjeđuje baš, zato je baš slađe kad ja pobijedim pa mu nabijem na nos", priča Markov srpski suigrač Luka Rogan.

"Jako je inteligentan igrač. Po mom mišljenju, jedan je od najboljih obrambenih igrača u Bundesligi.Ima dobar smisao za humor, nije najglasniji u ekipi, ali je zabavan", kaže još jedan suigrač, Lukas Binder.

Njegov reprezentativni put traje gotovo cijelo desetljeće. I tu ne misli stati - ambicije za nadolazeće Europsko prvenstvo su velike. Ili rječnikom Marka Mamića...

"Čista psihologija, mi ćemo doći na teren, znamo da su dobri. Svi će misliti 'evo ovih drugih na svijetu, ajmo ih maznut', i mi ako budemo bili opušteni bit će teško, a ako damo, a dat ćemo sve od sebe, bit ćemo dobri. Mislim da nam je ovo svjetsko dalo motivaciju, samopouzdanje i da se nećemo opustiti", najavio je Mamić.

Jer vrijeme je za još jednu rukometnu avanturu, u kojoj će važnu ulogu na terenu, kao i izvan njega imati najdugovječniji stup hrvatske obrane. Jer puno je Marko Mamić dao za reprezentaciju s kojom želi ono što još nema - europsko zlato.

Hrvatsku reprezentaciju gledajte na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj samo na RTL-u! I to od 15. siječnja do 1. veljače iduće godine. Lov na europsko rukometno zlato pratite i na našoj platformi Voyo!