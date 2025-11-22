FREEMAIL
ADRENALIN U TIVOLIJU /

U nedjelju navečer uživajte uz borilački spektakl iz Ljubljane

Dvorana Hala Tivoli u Ljubljani u nedjelju će ugostiti Brave I WFC - po šesti put.

U glavnoj borbi večeri, neporaženi slovenski borac Miha Frlic suočit će se s poljskim nokauterom Patrykom Dubielom, a pobjednik će osigurati status prvog izazivača i borbu za pojas protiv aktualnog prvaka, Pavela "The Experiment" Dailidka.

Osim glavne borbe na rasporedu je još 11 mečeva, a sve možete pratiti u nedjelju od 19 sati na digitalnoj platformi VOYO.

22.11.2025.
21:00
