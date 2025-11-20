Delijin sporni protivnik šokirao povratkom: Ulazi u UFC oktagon tri tjedna nakon incidenta

Waldo Cortes-Acosta, borac koji je prije manje od mjesec dana sudjelovao u jednoj od najkontroverznijih borbi godine protiv hrvatskog teškaša Ante Delije, ovog vikenda ponovno ulazi u UFC-ov kavez. Promocija ga je ekspresno angažirala kao zamjenu nakon što se Sergej Spivac povukao iz ogleda sa Shamilom Gazievim na priredbi u Kataru.

Prema informacijama ESPN-a, još uvijek nije poznato što je uzrok Spivacovog povlačenja, no UFC nije dugo čekao, Cortes-Acosta, šesti izazivač teške kategorije, uskače na samo nekoliko dana prije spektakla. Glavnu borbu večeri predvode Arman Tsarukyan i Dan Hooker, dok će se u sunaslovnoj Belal Muhammad i Ian Garry obračunati za status idućeg izazivača veltera.

Povratak nakon burne borbe s Delijom

Cortes-Acosta posljednji je put nastupio početkom mjeseca, u dvoboju koji je ostavio gorak okus u ustima mnogih. Delija je nakratko slavio, činilo se da je sudac prekinuo borbu zbog tehničkog nokauta, no usporena snimka otkrila je nenamjeran udarac prstom u oko zbog kojeg je prekid poništen.

Nakon nekoliko minuta oporavka, Cortes-Acosta je odlučio nastaviti. Uslijedio je dramatičan preokret: pogodio je Deliju snažnim udarcem, srušio ga i završio borbu na podu.

Sudeći po činjenici da se vraća već nakon 20 dana, čini se da su njegovi liječnički pregledi prošli besprijekorno i da je oko potpuno sanirano.

Gaziev pred najvećom prilikom u karijeri

Što se tiče Shamilya Gazieva, situacija se za njega neočekivano poboljšala. Borac s tek jednim porazom u karijeri prvotno je tražio ulazak u Top 10, ali sada mu se otvara još veća šansa. Ako svlada Cortes-Acostu, mogao bi odskočiti ravno prema Top 5, što bi mu otvorilo vrata najvećih borbi u kategoriji.

