Spektakl u najavi: Slovenski teškaš Miha Frlic predvodi Brave CF 102 u Ljubljani

Dvorana Hala Tivoli u Ljubljani bit će poprište MMA spektakla u nedjelju, 23. studenog 2025. godine. Najbrže rastuća svjetska MMA organizacija, Brave Combat Federation, po šesti put stiže u Sloveniju, a događaj Brave CF 102, organiziran u partnerstvu s World Freefight Challengeom (WFC), donosi okršaj koji bi mogao definirati budućnost teške kategorije.

Frlic protiv Dubiele: Borba za svjetsku titulu na kocki

U glavnoj borbi večeri, neporaženi slovenski borac Miha Frlic (5-0-1) sučelit će se s opasnim poljskim nokauterom Patrykom Dubielom. Ulog je ogroman – pobjednik će osigurati status prvog izazivača i borbu za pojas protiv aktualnog prvaka, Pavela "The Experiment" Dailidka.

Frlic, poznat po razornoj snazi i neumoljivom tempu, nosi nade cijele nacije. Pobjeda pred domaćom publikom upisala bi ga u povijest kao prvog Slovenca s prilikom da osvoji Brave CF svjetsku titulu. Njegova spektakularna pobjeda prekidom protiv Shaha Kamalija na Brave CF 96 već se spominje kao jedan od kandidata za borbu godine.

Spektakularni Brave iz Ljubljane pratite uživo na platformi VOYO!

S druge strane, Dubiela traži iskupljenje i novu priliku nakon što je već jednom bio u borbi za naslov protiv Dailidka. "Miha Frlic nosi nade Slovenije, dok je Patryk Dubiela odlučan vratiti svoju priliku za slavu. To je savršena oluja za nezaboravnu noć", izjavio je predsjednik Brave CF-a Mohammed Shahid.

Prvak Dailidko pomno prati rasplet

Sam prvak Pavel Dailidko potvrdio je da će s velikim zanimanjem pratiti ljubljanski okršaj. "Gledat ću pozorno jer će pobjednik vjerojatno biti čovjek koji će sljedeći stajati nasuprot mene", izjavio je Dailidko, nazvavši Frlica "najbolje čuvanom tajnom europske teške kategorije".

Uzbudljiv program i nastup regionalnih boraca

Osim glavne borbe, publika će moći uživati u ukupno 11 profesionalnih mečeva. U sunaslovnoj borbi večeri snage će odmjeriti Srpkinja Marina Spasić i Ruskinja Marina Merchuk. Posebnu pažnju privlači i jedinstvena priča bračnog para, Domena Drnovšeka i Maje Drnovšek Povšnar, koji će oboje nastupiti na istom događaju. Priliku za dokazivanje imat će i drugi slovenski borci poput Jana Berusa i Davida Forstera.

Brave CF 102 obećava nezaboravnu noć ispunjenu nacionalnim ponosom, međunarodnim rivalstvom i vrhunskim MMA vještinama. Za sve one koji neće biti u Hali Tivoli, prijenos uživo bit će dostupan putem platforme VOYO.

