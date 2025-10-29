Zelg Galešić iskreno o Rakiću: 'Sad će hraniti nove borce, vrijeme je da ode iz UFC-a'

Pulski MMA trener Zelg Galešić, jedan od najiskusnijih boraca i trenera na domaćoj sceni, i ovoga puta bez dlake na jeziku komentirao je aktualna zbivanja u svijetu slobodne borbe. U razgovoru za naš portal dotaknuo se poraza Aleksandra Rakića i njegove budućnosti u UFC-u, analizirao meč između Toma Aspinalla i Ciryla Ganea, ali i najavio ono što čeka hrvatske ljubitelje MMA-a – spektakl Ante Delije protiv Walda Cortesa Acoste te nadolazeće FNC evente u Varaždinu, Podgorici i Münchenu.

Galešić, poznat po svom iskrenom i realnom pogledu na borilački sport, otvoreno govori o stanju u UFC-u, problemima s opremom, ali i o napornim pripremama svojih boraca koji ne poznaju pojam odmora.

"Iskreno, nema to veze s taktikom. To je bio timing, Rakić je krenuo u single leg, Rus ga je pogodio s prednjim direktom i bacio ga u teški knock-down i to je početak i kraj priče. Ljudi svašta komentiraju, ali ponekad nije uopće loše čovjeku ići u takedown. To ne znači da ćeš ga baciti ili zadržati u parteru, ali jednostavno mu tako usporiš nalete, pogotovo ako je protivnik niži tj kraći. Tako je bilo i u meču Vitasovića i Stošića. Ako pogledaš, svaki put kada je Stošić jurio prema njemu, Vitasović se spremio za single leg, na što se Stošić krenuo braniti. Kod Rakića se pokazalo da to nije uspjelo i kraj priče. Ljudi moraju biti svjesni da u MMA-u sve prolazi i isto tako sve ne prolazi. Žao mi je da se borba nije nastavila u stojci, ali ne zamjeram što je išao u single leg", rekao je trener Galešić, pa se osvrnuo na budućnost Aleksandra Rakića u UFC-u.

'Želim mu, prijateljski, da napusti UFC!'

"Ja mu iskreno želim, prijateljski, da izađe iz UFC-a, da napravi dva-tri meča u manjim organizacijama i da se vrati opet pun želje. Mislim da će sada on biti gatekeeper koji će hraniti nove borce. To su sve veliki mečevi, ali on je dovoljno mlad da resetira karijeru i ponovo ju pokrene. U manjoj organizaciji s dva do četiri meča u godinu i pol se može vratiti i biti pravi i takav doći u UFC. Mislim da je za njega najbolje da napusti UFC", rekao je Zelg pa se osvrnuo na meč Aspinalla i Ganea.

"Ne treba biti neki preveliki stručnjak da se vidi da je Gane preuzeo inicijativu, s direktima je načeo nos Toma Aspinalla. Aspinall ima dobre napade, ali jako je zelen u obrani. Glava mu je ravno i Gane ga je kažnjavao. Kickovi su mu bili odlični... To je borba na pet rundi i svašta se moglo dogoditi do kraja. Ako ćemo iskreno, ovo je najbolje što se moglo dogoditi Aspinallu. Sve je išlo na stranu Ganea. Gane je sam sebi kriv, ne znam što čovjek mora napraviti u UFC-u da bude diskvalificiran za prste u oko. Godinama je Jon Jones radio isto... UFC mi također nije jasan, oni su za neke stvari tako dobri, a za neke stvari kao da žive u 12. stoljeću. Cijeli svijet ako nešto promjeni, oni se boje to iskopirat kako bi borcima bilo bolje. PRIDE je 2000-tih imao bolje rukavice od njih. Druga generacija Belatorovih rukavica je bolja od UFC-ovih, smanjili su za 80-ak% ozljede očiju, a oni ne žele popustiti i promijeniti model rukavica", poručio je pulski trener pa se dotakuo i meča koji čeka cijela Hrvatska, onog Ante Delije i Walde Cortesa Acoste.

'Mislim da Delija uzima ovu borbu!'

"Ne znam iz glave i ne sjećam se da je netko dobio debi meč i odmah u sljedećoj borbi dobio ulogu meča večeri. Delija je puno toga već napravio. Prvi meč je izašao neoštećen. Protivnik mu dolazi iz bejzbola, pa otišao u boks gdje je imao polovične rezultate i na kraju je ispalo da u MMA-u ima najbolje rezultate. Ja mislim da je sve na strani Delije u odnosu na Walda Cortesa Acostu. Mora paziti na obranu, to mu mora biti na prvom mjestu jer ovaj sve što primi vraća s desnim overhandom, to može biti opasno. Ima mogućnost staviti borbu na parter jer Waldo ima slabu obranu od rušenja. Mislim da on može držati borbu na distanci, brži je od njega. Waldo ima dobru kondiciju i nikada ne odustaje, ali kada gledaš s tehničke strane mislim da Delija uzima ovu borbu", objasio je Zelg pa se dotaknuo i FNC-a koji nam dolaze, u Varaždinu, Podgorici i Münchenu.

"Dolazi nam i FNC u Varaždinu, ali ovaj put nema niti jednog Trojanca u Varaždinu. Svi ćemo event gledati doma na Voyu, a što se tiče ostatka godine i drugih evenata, u Podgorici će nastupiti Sara Luzar Smajić, prije toga imamo Amila Tutića na Braveu u Ljubljani. Miran Fabjan nam se vraća u Münchenu protiv Aleksandra Ilića, a 17. siječnja na KSW-u je Andi Vrtačić. Svi su u pripremama i radi se punom parom, nema ni Božića ni Nove godina kod nas, samo se radi", kaže pa se osvrća na trenutno stanje Mirana Fabjana.

"Miran Fabjan je ovih dana bio s Rakićem, ali vratio se i od danas krećemo s treninzima. Od sada pa sve do Münchena nema stajanja. Bio je ozlijeđen, pa si je odlučio i uzet vrijeme s obitelji. Kreće sada puni kamp za njega", zaključio je Zelg.

