Filip Pejić brutalno iskren o UFC-u i FNC sceni: 'Rakić je naletio, ali vratit će se još jači!'

MMA borac Filip "Nitro" Pejić bez dlake na jeziku analizirao je aktualna zbivanja u borilačkom svijetu. Od Rakićeva nastupa u UFC-u do Delijine nadolazeće borbe. U razgovoru za Net.hr Pejić je otkrio svoje mišljenje o ključnim mečevima, ali i planove za povratak u kavez. Ali za početak, slučaj Rakić...

"Moje mišljenje je da Rakić nije trebao ići otvoreno hrvati, bez napada odmah ići na single leg... Prvo je trebao odraditi nekoliko udaraca, napraviti neku seriju i onda ići u rušenje. Ako se može negdje pronaći neka greška, onda mislim da je to. Ovako je naletio, što se dogodilo, dogodilo se... Trebao je više držati distancu i raditi stand up, kickove... Raditi gore i ne dopustiti protivniku da radi te svoje krošee s kojima te može unesrećit s njemu idealne distance, ali što možemo", rekao je Filip Pejić i prokomentirao Rakićevu budućnost u UFC-u.

"Ne znam kakav je s ugovorom, ali mislim da nije završena priča u UFC-u. Sve poraze koje je imao su došli od TOP 5 ljudi iz kategorije. I sve su to bili dobri mečevi. Meni su dali otkaz jer sam podbacio u meč, Rakić to nije", kaže Pejić pa nastavlja o meču večeri između Aspinalla i Ganea.

"Što reći uopće, možemo stati u obranu Ganea, ali isto tako i u obranu Aspinalla. Veliki su ulozi bili i čovjek je u tom trenutku shvatio da ne vidi i rekao si 'Ne želim se ja boriti više s tobom'. Možda je nakon nekoliko minuta mogao nastaviti, ali kako to znati i kako uopće nekoga zbog toga osuđivati ili pravdati. Teško je to objasniti ljudima. Ali ljudi iza tipkovnice i društvenih mreža mogu to bolje objasniti nego je", ironično kaže popularni Pejke pa nastavlja o sličnim iskustvima s kojima se susreo.

"Dobio sam i u oko i u genitalije više puta. Jako te to izbaci... Kako sam iskusniji i stariji, lakše to podnosim, ali jako utječe na koncentraciju", otkriva Nitro te naglašava kako je do nesretnog prekida Gane bio uvjerljivo bolji.

"Možda je Aspinall osjetio malo jače ruke, kako mi to kažemo. E tu treba biti faca. Ja ti mislim da Aspinall jako tuče ljude jer ih se boji, sve iz straha radi. To su nadljudske sposobnosti, isto kad se pas ganja, onda ćeš preskočiti najvišu moguću ogradu. Je li tako?", objasio je i nastavio o meču Ante Delije kojeg ovoga vikenda čeka meč s Amerikanacem Waldom Cortes-Acostom.

"Ma nokautirat će ga brat, kao i Tyburu. U dobrom je naletu, spreman je i ide nam Delija na vrh kategorije. Nema se tu što puno reći", kratko je poručio pa nastavio o svojim planovima u FNC-u.

"Tražio sam borbu sa Savom Lazićem nakon što me prozvao, odmah sam to rekao Forgiju. Ante Jurić je kontaktirao Savu, a ja sam već krenuo trenirati već. Nazvao me nakon par dana Ante i rekao da se Savo ne želi boriti. Rekao sam si: 'E je*** ti takve borce, koji me prozivaju i onda se povuku...'. Tražio sam onda meč u Münchenu, ali sve ćemo vidjeti još, čeka se službena potvrda", zaključio je.

