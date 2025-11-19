Hrvatske karatistice idu u novi lov na višak 'kilograma': Bruse se posljednje finese

Hrvatska karate reprezentacija uvijek se s velikih natjecanja vraća s viškom kilograma u prtljazi - puno medalja. Karatistice i karatisti osvojili su više do 100 medalja samo na Europskim prvenstvima, a sada putuju na Svjetsko prvenstvo.

Ove karatistice odavno su se zagrijale. Iza njih je uspješna godina, no ostaju na radnoj temperaturi jer pred njima je još put u Kairo na svjetsko prvenstvo.

Aktualnoj prvakinji Europe, Emi Sgardelli, jedinoj koja je obranila naslov europske prvakinje dvije godine zaredom, apetiti za uspjesima rastu, no s njima i pritisak jer treba opravdati i ove dosadašnje.

"Prvenstveno idem uživati, dati sve od sebe pa daj Bože da bude i rezultat. Osjećam se jako spremno, motivirano, želim se vratiti iz Kaira sa svojom prvom svjetskom medaljom s obzirom na to da smo dvije godine radili na kvalifikacijama", kaže Ema Sgardelli, hrvatska karate reprezentativka.

Nikolina je ove godine osvojila svoju prvu europsku seniorsku medalju. Stajati na postoljima navikla je već i u mlađim dobnim kategorijama, a isto planira nastaviti i na seniorskim, uskoro i svjetskim pozornicama.

"Očekivanja su jako velika, mogu reći da sam u dobroj formi, da sam spremna i, naravno, očekujem postolje", kaže Nikolina Golomboš hrvatska karate reprezentativka.

"Vjerujem da će biti jako motivirana s obzirom na brončanu medalju s ovogodišnjeg europskog prvenstva, uz sportsku sreću, može daleko", dodaje izbornica Ivana Bebek Bašić.

A osim Eme i Nine, u Egipat putuju još i Sadea Bećirović, kao i braća Kvesić čiji nas sportski uspjesi i medalje više ni ne iznenađuju.

"Uvijek svi imamo velika očekivanja od braće Kvesić, oni su nas jednostavno navikli na dobre rezultate, na vrhunske rezultate. Oni su u vrhu, ne hrvatskog, nego svjetskog karatea i to godinama. Vjerujem da se hrvatska može vratiti s minimalno dvije medalje", kaže izbornica Ivana Bebek Bašić.

Pa neka posljednje pripreme počnu. Hrvatski predstavnici imaju još malo vremena za izbrusiti posljednje finese jer svjetska smotra u Kairu počinje za točno osam dana.