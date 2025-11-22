Prvi čovjek DHMZ-a otkrio što nas čeka idućih dana: 'Tijekom noći zaista treba obratiti pažnju...'

IVAN Güttler /

Prvi čovjek Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler bio je gost RTL-a Danas, a s njim su razgovarali Damira Gregoret i Mario Jurič.

Ima ona narodna 'Sveta Kata, snijeg na vrata'. To je za tri dana, ali sada je snijeg nešto uranio. Je li vas to iznenadilo?

"Pa da Sveta Kata 25.11. Nije me iznenadilo, neuobičajeno je, rijetko je, ali nije nepoznanica da se snijeg može javiti u studenom. Na našim postajama, recimo u Zagrebu, u prosjeku dva puta tijekom studenog budu takvi događaji, a na Zavižanu osam puta. Međutim, zaista bilježimo tendenciju sve rjeđih pojava snijega. Ovo je prognozirano bilo nekoliko dana unaprijed. Puno više snijega ćemo onda očekivati u narednim mjesecima.

Više pogledajte u videu