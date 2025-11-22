FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IVAN Güttler /

Prvi čovjek DHMZ-a otkrio što nas čeka idućih dana: 'Tijekom noći zaista treba obratiti pažnju...'

Prvi čovjek Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler bio je gost RTL-a Danas, a s njim su razgovarali Damira Gregoret i Mario Jurič. 

Ima ona narodna 'Sveta Kata, snijeg na vrata'. To je za tri dana, ali sada je snijeg nešto uranio. Je li vas to iznenadilo?

"Pa da Sveta Kata 25.11. Nije me iznenadilo, neuobičajeno je, rijetko je, ali nije nepoznanica da se snijeg može javiti u studenom. Na našim postajama, recimo u Zagrebu, u prosjeku dva puta tijekom studenog budu takvi događaji, a na Zavižanu osam puta. Međutim, zaista bilježimo tendenciju sve rjeđih pojava snijega. Ovo je prognozirano bilo nekoliko dana unaprijed. Puno više snijega ćemo onda očekivati u narednim mjesecima.

Više pogledajte u videu

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
22.11.2025.
20:40
RTL Danas
Ivan GuttlerVrijemeSnijeg
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx