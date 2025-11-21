Ovog Adventa Varaždin je prestigao Zagreb, pogledajte kako izgleda klizalište od 1900 kvadrata!

LEDENA ATRAKCIJA /

Diljem Hrvatske traju pripreme gradova za Advent, a jedan se posebno istaknuo - Varaždin je večeras otvorio ledenu atrakciju kakva se ne viđa često. S površinom od čak 1900 četvornih metara, novo ledenо klizalište Ice Wonderland na Kapucinskom trgu najveće je ne samo u Hrvatskoj nego i u široj regiji.

Na Kapucinskom trgu našao se i reporter RTL-a Danas Boris Mišević, koji je atmosferu uživo opisao posebno dojmljivom. „Atmosfera je savršena, bez imalo pretjerivanja. Snijeg je počeo padati baš u trenutku otvaranja – teško je zamisliti bolju zimsku kulisu“, rekao je Boris, stojeći uz golemo ledeno prostranstvo široko 30, a dugo čak 63 metra.

Boris je razgovarao s Natkom Bošnjakom, direktorom klizališta i ledenog parka Ice Wonderland, koji je potvrdio da je Varaždin ove godine nadmašio sve – pa i Zagreb. „Da, trenutno je ovo najveće klizalište u Hrvatskoj, preko 1900 kvadrata. Varaždinci i svi njihovi gosti jako vole klizati i jako dobro klizaju, pa smo željeli napraviti veću površinu da mogu uživati“, rekao je Bošnjak. Više doznajte u prilogu.