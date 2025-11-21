FREEMAIL
Pet Hrvata putuje u Kairo na Svjetsko prvenstvo u karateu

Hrvatski karatisti putuju na Svjetsko prvenstvo koje u četvrtak počinje u Kairu. Hrvatska će imati pet predstavnika – a svi su redom izborili izravni plasman na prevenstvo prema novom formatu natjecanja. Pravo nastupa na Svjetskom prvenstvu ove su godine osigurali osvajači medalja s prethodnih velikih natjecanja, dok je za sve ostale organiziran kvalifikacijski turnir. Tako će boje Hrvatske u egipatskoj prijestolnici braniti Ema Sgardelli, Sadea Bećirović, Nikolina Golomboš te braća Ivan i Anđelo Kvesić. Pogledajte više u videu.

21.11.2025.
20:27
M.G.
KarateSvjetsko PrvenstvoKairo
