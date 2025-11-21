Bio je zadirkivan zbog visine, a sad je na pragu da postane najbolji na svijetu

McLarenov vodeći vozač u Formuli 1, Lando Norris, najbrže je odradio drugi trening uoči Velike nagrade Las Vegasa i stigao je na korak da postane prvi britanski F1 prvak u posljednjih pet godina.

Može vratiti titulu u Veliku Britaniju

Norris, koji tri utrke prije kraja ima 24 boda prednosti nad svojim timskim kolegom Oscarom Piastrijem, ostvario je najbolje vrijeme na drugom treningu u Las Vegasu, no nije uvijek bio zvijezda. Kako piše britanski tabloid TheSun Norris je priznao da je kao dijete bio „pomalo usamljen”. Rođen u Bristolu, a odrastao u Glastonburyju, Norris je pohađao Millfield privatnu školu u blizini, gdje školarina iznosi više od 40.000 funti godišnje. No, napustio je školu prije polaganja mature kako bi se posvetio svojoj ljubavi.

U početku je Norris želio slijediti put svog dječjeg heroja Valentina Rossija, no kada ga je otac odveo gledati jednu utrku Super 1 Nacionalnog karting prvenstva, bio je oduševljen automobilima na četiri kotača. Svoj prvi karting započeo je sa sedam godina na stazi Clay Pigeon Raceway u Dorchesteru, nakon što je za rođendan dobio kart, no morao je prevladati i djecu koji su ga zadirkivali zbog visine na stazi.

Nakon odrastanja, Norris se preselio u vilu blizu McLarenovog sjedišta u Wokingu, Surrey, a 2023. godine preselio se u Monaco, kao i mnogi njegovi kolege vozači. Posjeduje nekoliko luksuznih superautomobila, a viđen je kako juri ulicama Monte Carla. Kruna njegove kolekciji je ultra rijetki Lamborghini Miura, koji se smatra prvim superautomobilom ikada, a izgrađeno je manje od 800 primjeraka između 1966. i 1973. godine.

Od 2026. Formulu 1 ekskluzivno možete gledati na RTL televiziji!

To je bila Norrisova najveća kupovina, oko 2 milijuna funti, dok njegova kolekcija uključuje i McLaren 765LT Spider od 300.000 funti te McLaren Sennu od milijun funti. Zanimljivo je kako je vozač visok 1,68 metar često je bio predmet zadirkivanja zbog svoje visine na karting stazi – ali na kraju se upravo on "najslađe smije". Taj niži rast pomogao mu je u karijeri, a otkako je postao poznat, Norris je dobio pohvale od kapetana engleske nogometne reprezentacije nogometne Harryja Kanea, kupio flotu superautomobila vrijednih milijune funti i ušao u vezu s portugalskim modelom Magui Corceiro.

De acordo com diversas fontes, Lando Norris possui uma impressionante coleção de automóveis, entre eles:



- Rolls-Royce Wraith

- Ferrari F8 Tributo

- Lamborghini Aventador



