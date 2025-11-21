Reporterka RTL-a Danas ispred Suda: 'Dogodila se neuobičajena situacija, to se inače ne događa...'
Slučaj Vjesnik dobio je sudski epilog. Policija je razotkrila kako je došlo do požara neslućenih razmjera te za sve osumnjičila dva 18-godišnjaka. Kakva je odluka suda i idu li osumnjičenici u istražni zatvor ili dobivaju narukvicu u domu.
Neuobičajna situacija se dogodila na Zrinjevcu, a to je da je u 16.30 sati počelo dokazno ročište. To je nešto što se inače ne događa, pogotovo ne u ovakvim situacijama. Dakle, riječ je o situaciji kada dolaze svjedoci – u ovom slučaju dvoje svjedoka, dvoje maloljetnika, jedna muška i jedna ženska osoba. Trenutno su u zgradi suda i oni pred drugim sucem, dakle ne sucem koji će odlučivati o istražnom zatvoru, nego pred sucem koji vodi to dokazno ročište, opisuju cijelu situaciju. Govore kako je izgledala ta noć, što se dogodilo, odnosno rekonstruiraju cijeli slučaj. Više pogledajte u prilogu