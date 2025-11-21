Reporterka RTL-a Danas ispred Suda: 'Dogodila se neuobičajena situacija, to se inače ne događa...'

'DOKAZNO ROČIŠTE' /

Slučaj Vjesnik dobio je sudski epilog. Policija je razotkrila kako je došlo do požara neslućenih razmjera te za sve osumnjičila dva 18-godišnjaka. Kakva je odluka suda i idu li osumnjičenici u istražni zatvor ili dobivaju narukvicu u domu.

Neuobičajna situacija se dogodila na Zrinjevcu, a to je da je u 16.30 sati počelo dokazno ročište. To je nešto što se inače ne događa, pogotovo ne u ovakvim situacijama. Dakle, riječ je o situaciji kada dolaze svjedoci – u ovom slučaju dvoje svjedoka, dvoje maloljetnika, jedna muška i jedna ženska osoba. Trenutno su u zgradi suda i oni pred drugim sucem, dakle ne sucem koji će odlučivati o istražnom zatvoru, nego pred sucem koji vodi to dokazno ročište, opisuju cijelu situaciju. Govore kako je izgledala ta noć, što se dogodilo, odnosno rekonstruiraju cijeli slučaj. Više pogledajte u prilogu