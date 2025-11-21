Odvjetnik mladića (18): 'Uzoran je učenik. Apsolutno nema razloga za istražni zatvor'

Policija je otkrila tko je i kako izazvao požar u Vjesnikovom neboderu. Nakon što su jučer ujutro izvijestili da su uhitili jednog 18-godišnjaka, danas je uhićen još jedan. Obojicu sumnjiče za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti i 10 godina zatvora.

Policija sumnja da su prije četiri dana u kasnim satima došli do zgrade Vjesnika, preskočili ogradu i ušli u neboder, navodno zbog TikTok izazova. Zajedno s još jednim maloljetnikom se popeli na 15. kat gdje ih je dočekalo još dvoje maloljetnika.

Požar je, kažu iz policije, izazvan upaljačem jer je prvoosumnjičeni najprije zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a nakon toga je drugoosumnjičeni zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio nakon čega je došlo do širenja požara što je izazvalo materijalnu štetu velikih razmjera. Za obojicu tužiteljstvo traži istražni zatvor. A o tome će se odlučivati večeras.

'Nema razloga za istražni zatvor'

"Nije kažnjavan, nije osuđivan niti prekršajno prijavljivan. Uzoran je učenik četvrtog razreda srednje škole. Ne postoji nikakav razlog da bi mu bio određen istražni zatvor. Prema našem mišljenju, nema ni osnovane sumnje. U slučaju da se situacija promijeni tako da osnovana sumnja postane izgledna, prema mišljenju suca istrage, tada ćemo predlagati određivanje istražnog zatvora u domu",rekao je Ivan Orešković, odvjetnik osumnjičenog mladića.

U zgradu Vjesnika i dalje se ne smije ulaziti, rezultat je to današnjeg pregleda statičara. Zbog vremenskih uvjeta je onemogućeno dizanje dronova, no postavljeni su uređaji koji prate podrhtavanja i uz pomoć koji bi se do nedjelje trebala izračunati njezina statika.

To znači i da policija ne može početi s očevidom, a ni vještaci osiguravajuće kuće ne mogu utvrditi razmjere štete. Inače, vrijednost police osiguranja, koja uključuje i požar, ove godine povećana sa 7,5 milijuna eura na čak 53,5 milijuna eura jer je proširena na cijelim kompleks s ostalim zgradama. Hoće li se ići u rušenje ili obnovu još nije poznato.

'U nedjelju navečer ćemo imati izvješće'

"Dodatno se rade numerički proračuni i analize da vidimo što se dogodilo na vrijeme izlaganja temperaturi na pojedinim katovima. Provjerit ćemo da vidimo kolika je ostala otpornost zgrade i na vlastitu težinu ali i vjetar i neka podrhtavanja koja bi se mogla dogodit", rekao je statičar Marko Uroš.

"U nedjelju navečer ćemo imati izvješće koje ćemo onda komunicirat i biti puno konkretniji u svim našim budućim koracima", rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.

Požar u Vjesniku komentirao je i premijer Andrej Plenković koji boravi u Dubrovniku na sjednici Vijeća za upravljanje razvojem turizma.

"Zgrada je imala i upravitelja i zaštitarsku službu i osiguranje.

Kako se dogodilo da oni uđu i da zapale nešto? Utvrdit će se. Nije sigurno zato što je netko htio da se to dogodi nego se dogodilo. Nikome nije drago da se dogodi takav požar. Najbitnije je da nema ljudskih žrtava. Najbolji hrvatski stručnjaci će procijeniti u kakvom je stanju zgrada, je li pametnije nakon ovakvog požara zgradu ukloniti ili raditi nešto drugo", poručio je Plenković.