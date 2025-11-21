Hrvati razočarani izborom za Miss Universe: 'Naša Laura nije mogla ništa kontra kužinavanja'

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović ušla je među 30 najboljih na 74. izboru za Miss Universe u Bangkoku, čime je ostvarila jedan od najboljih plasmana Hrvatske posljednjih godina.

Pobjednica ove godine je Fátima Bosch iz Meksika, koja se prije natjecanja našla u središtu skandala kada ju je izvršni direktor natjecanja verbalno napao i nazvao ju 'glupom'. Djetinjstvo joj je bilo obilježeno vršnjačkim nasiljem zbog disleksije i ADHD-a, a na natjecanje je došla bez ikakvog prethodnog iskustva. Evo što je naša Laura poručila nakon izbora.

"Ljudi dragi, ostvarili smo plasman... Nemate pojma koliko sam sritna - top 30... Nema veze. Top 30! Svi znaju tko je Hrvatska virujte mi dobila sam već 6 i pol milijuna poruka! Preponosna sam, presretna", kazala je Laura Gnjatović.

Svoje oduševljenje i emocije nije krila ni bivša Miss Universe Hrvatske, Ora Antonija Ivanišević. "Ja vam ne mogu opisat evo odmah me emocije operu... Baš mi je drago što je ona pokazala svoju osobnost jer kao osoba je tako tako prekrasna iza nje stoji jedna divna snažna zena i to je pokazala svima", kazala je kroz suze Ivanišević.

Je li Laura zaslužila bolji plasman?

U našoj Temi dana pitali smo vas: 'Je li Laura Gnjatović zaslužila bolji plasman na izboru za Miss Universe?' Evo kako ste komentirali izbor za Miss Universe na Facebook stranici Net.hr-a:

Ksenija Blažević piše: "I ptice na grani znaju da je namještaljka u pitanju. Koliko uopće ima smisla slati natjecateljicu? Da su države solidarne pa lagano bojkot narednih godina. Nije samo naša zemlja oštećena bilo je još puno ljepših cura od Meksikanke. Ponos i čast nam nikada nitko uzeti ne može."

"Laura je svakako zaslužila bolji plasman, barem među prvih 10. No tako je, kako je. Drago mi je da je ona zadovoljna", piše Anđela Budimir Stojilković.

Željko Tvrdić također baca sumnju na rezultate. "Svakako da je, samo nije mogla ništa kontra "kužinavanja"", napisao je. "Da se nas pita, bila bi pobjednica", kaže Stjepan Maček.

"Mislim da treba biti zadovoljna i što je ušla među najljepših 30", tvrdi Ivana Matas. "Ljepota je u oku promatrača, a možda i politike. Naravno da je trebala biti, makar u top 5", komentirala je Blaženka Vlatko.