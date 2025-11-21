Doznajemo: Požaru u Vjesniku prethodio 'urbex izazov'? Evo što je to

Iz škole - u zatvor. Bit će to sudbina 18-godišnjih mladića koji su, po sumnjama policije, zapalili Vjesnik.

Jutros ih je ispitalo tužiteljstvo, nakon čega su stali i pred sutkinju istrage. Prvoosumnjičeni poriče da se to dogodilo onako kako mu je Državno odvjetništvo stavilo na teret.

"Nije kažnjavan, nije osuđivan niti prekršajno prijavljivan. Uzoran je učenik četvrtog razreda srednje škole. Ne postoji nikakav razlog da bi mu bio određen istražni zatvor. Prema našem mišljenju, nema ni osnovane sumnje. U slučaju da se situacija promijeni tako da osnovana sumnja postane izgledna, prema mišljenju suca istrage, tada ćemo predlagati određivanje istražnog zatvora u domu", rekao je Ivan Orešković, odvjetnik prvoosumnjičenog.

Upaljačem palili karton i papir

Za policiju - slučaj je zaključen. Dvoje 18-godišnjaka je uhićeno. I to zbog sumnje da su sa skupinom mladića i jednom djevojkom prije četiri dana došli navečer do zgrade Vjesnika, preskočili ogradu i ušli u krug zgrade te se popeli na 15. kat.

Prvoosumnjičeni je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a onda drugoosumnjičeni zapalio i papir. Nakon što se požar počeo nekontrolirano širiti - mladići su vjerojatno od straha pobjegli.

"Radi se, nažalost, o jednom ozbiljnom kaznenom djelu za koje su ti mladići osumnjičeni, i to osnovano. Tako da ne bih davao izjave koje bi na bilo koji način značile da se miješam ili da želim utjecati na tijek tih postupaka, niti ja to smijem", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Urbex izazov

Svemu je kako doznajemo kumovao takozvani 'urbex izazov'. Točnije - istraživanje zapuštenih starih lokacija poput tvornica, bolnica ili hotela u kojima se snimaju stare neistražene lokacije i objavljuju na mrežama poput TikToka. Cilj je ostavitI sve kako je, kako bi se očuvala autentičnost za druge istraživače.

Odvjetnik prvoosumnjičenog o izazovu ne želi, kao i o obrani, ali poručuje kako se njegov klijent nakon svega ne osjeća baš najbolje.

"Možete zamisliti kako se osjeća osoba od 18 godina u ovakvom medijskom pritisku, jer radi se ipak o jednoj od institucija Grada Zagreba, tako da možete si zamisliti", rekao je odvjetnik Orešković.

U Vjesniku bila dva zaštitara

Neboder Vjesnika osiguran je s dva zaštitara koji bi sve budno trebali pratiti 24 sata. Kako nisu vidjeli skupinu mladih koja ulazi, ostalo je nerasvijetljeno.

"Ovaj kompleks ima svog upravitelja ovaj kompleks je osiguran s 24-satnom zaštitarskom službom koja je bila dužna pratiti i kontrolirati taj dio. Kako su ti mladi ljudi ušli u tu zgradu pokazat će istraga, ja ta saznanja iz istrage nemam pa vam ne mogu to ni reći", rekao je Branko Bačić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

A hoće li roditelji uhićenih mladića morati nadoknaditi neku štetu? Cijeli kompleks ima 43 tisuće kvadrata, a samo neboder 8 tisuća, Sve je pokriveno policom vrijednom 53 milijuna eura.