Župnik sablaznio hrvatski kraj: Iza oltara skrivao mračnu tajnu, prijavila ga tinejdžerica

Nakon što su imali svećenika koji se oženio, drugog koji je imao ljubavnicu u mjestu, trećeg koji je zatečen s ljubavnikom "in flaganti", u malom mjestu kraj Benkovca mještane je zapravo sablaznio tek lanjski župnik. Njega je za seksualno uznemiravanje prijavila maloljetnica, a onda su izašli na vidjelo i njegovi ostali pedofilski prijestupi. Sud u Zadru osudio ga je na do sada najveću zatvorsku kaznu zbog pedofilije u svećeničkim redovima u Hrvatskoj.

Četrdesetogodišnji bivši župnik Perušića Benkovačkog Darko Marušić ostaje u zatvoru. Sud u Zadru proglasio ga je krivim za seksualno zlostavljanje više maloljetnika.

Osuđen na 3 godine i 10 mjeseci

"A, tko što zasluži, svakom svoje. Tako to ide, tako bi trebalo biti. Onda bi trebalo biti korektno, ali baš sve od onih najzaštićenijih do nas najmanjih. Samo nažalost nije uvijek tako, nekima se malo progleda", kaže Ivica Zrilić iz Podgrađa, a Eugen Frković iz Benkovca se slaže: "To je strašno, ustvari. Nevjerojatno upropaštavati tako djecu. Mislim da bi ljude trebali za to kazniti. Ja ne znam kolika je visoka kazna, ali u svakom slučaju to bi trebalo jer ako je radio zlodjela djeci, normalna stvar".

Osuđen je na jedinstvenu zatvorsku kaznu od tri godine i 10 mjeseci.

"Proglašen je krivim za tri kaznena djela i to: kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom, kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju i kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina u pokušaju", kaže sudac i glasnogovornik Općinskog suda u Zadru Davor Dubravica.

Svećenik kojega je za seksualno uznemiravanje prijavila 16-godišnjakinja u istražnom je zatvoru zadnjih 11 mjeseci.

"Nakon donošenja presude mu je produljeno trajanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela", dodaje glasnogovornik zadarskog suda na kojemu je osuđujuću presudu donijela sutkinja Mitra Meštrović.

Obrana najavila žalbu

Odvjetnik obrane Ive Brkić najavio je da će uložiti žalbu i na presudu i na zadržavanje u zatvoru svećenika o kojemu u Perušiću više ne žele govoriti. Policija ga je uhitila u rujnu prošle godine. Došli su bez najave, netom prije jednog sprovoda kada je župnik trebao održati misu i uhitili ga pred župljanima.

Od tog dana, 17. rujna 2024., zadarski nadbiskup ga je razriješio svih službi, a izrečene su mu i mjere opreza poput zabrane sudjelovanja u slavljenju bilo kojeg sakramenta, zabrane odlaska u mjesta gdje je pastoralno djelovao, a od srpnja ove godine mu je oduzeta i ovlast ispovijedanja.

"Vezano za njegov crkveni status, Nadbiskupija čeka pravomoćnu presudu civilnog suda te će potom provesti odgovarajući crkveni kazneni proces. Nadbiskupija oštro osuđuje svako kazneno djelo, a posebno ono koje uključuje zlostavljanje djece. Izražavamo duboko žaljenje i suosjećanje prema žrtvama zlostavljanja i potičemo sve koji imaju saznanja o mogućim slučajevima zlostavljanja da to odmah prijave nadležnim institucijama", stoji u priopćenju Zadarske nadbiskupije.

Javnosti je poznato više slučajeva sumnjičenja za pedofiliju u crkvenim redovima, a svećenici su nakon toga najčešće odlazili u svećeničke staračke domove. Od dvije ranije sudske presude tek je jedan svećenik odslužio dio kazne, a druga je kazna bila uvjetna.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši svećenik predstavio ljubavni roman, i to autobiografski! Svemu je kumovala susjeda Amira