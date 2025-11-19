Uhićen prije sprovoda: Svećenik iz Dalmacije proglašen krivim zbog pedofilije! Doznao kaznu

Općinski sud u Zadru donio je nepravomoćnu presudu protiv Darka Marušića (40), svećenika i bivšeg župnika Perušića Benkovačkog optuženog za više kaznenih djela iz domene dječje pornografije i seksualnog iskorištavanja maloljetnika, objavio je Novi list u srijedu.

Sud kojim je predsjedala sutkinja Mitra Meštrović 40-godišnjaka je proglasio krivim za kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom, kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju te pokušaj spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina.

Izrekli su mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i devet mjeseci. Presuda je nepravomoćna, a obrana ima pravo žalbe, no Marušić do daljnjeg ostaje u istražnom zatvoru.

Oglasila se Zadarska nadbiskupija

Zadarska nadbiskupija o slučaju se u srijedu oglasila priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti.

"Zadarska nadbiskupija je iz medija saznala za nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Zadru protiv don Darka Marušića. Napominjemo da je don Darko Marušić odlukom nadbiskupa razriješen svih službi u Zadarskoj nadbiskupiji 17. rujna 2024., a 19. rujna 2024. izrečene su mu sljedeće mjere opreza:

zabrana javnog sudjelovanja u slavlju bilo kojeg sakramenta i blagoslovina;

zabrana odlaska u mjesta gdje je pastoralno djelovao.

dana 1. srpnja 2025., oduzeta mu je ovlast ispovijedanja.

Vezano za njegov crkveni status, Nadbiskupija čeka pravomoćnu presudu civilnog suda te će potom provesti odgovarajući crkveni kazneni proces. Nadbiskupija oštro osuđuje svako kazneno djelo, a posebno ono koje uključuje zlostavljanje djece. Izražavamo duboko žaljenje i suosjećanje prema žrtvama zlostavljanja i potičemo sve koji imaju saznanja o mogućim slučajevima zlostavljanja da to odmah prijave nadležnim institucijama", navodi se u priopćenju.

Uhićen prije sprovoda

Podsjetimo, uhićen je u rujnu 2024. godine neposredno prije sprovoda koji je trebao predvoditi. Zadarska nadbiskupija zato je u župu hitno poslala drugog svećenika, a nakon toga su Marušića razriješili sa svih dužnosti.

Policija je pretresla crkvu i župni ured, oduzeli su dva računala, laptop, mobitele i USB-ove. Potom su ga pred šokiranim župljanima odveli u pritvor.

