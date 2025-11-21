Milanović za RTL Danas o blokadi Srbije zbog nestalih: 'Susjedi moraju znati puno više'

'ISKORISTIT ĆEMO MEHANIZME' /

Pritisak Hrvatske prema Srbiji po pitanju nestalih u Domovinskom ratu raste, stoga smo zatražili reakciju predsjednika Republike nakon što je u razgovoru za RTL Danas ministar obrane Ivan Anušić izjavio da će - ako Srbija ne želi dati podatke o nestalima - na stolu biti i njihov ulazak u Europsku uniju.

Evo što su o pitanju nestalih i mogućoj najavi blokade Srbije rekli iz Ureda predsjednika Zorana Milanovića, a što je poručio ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Više doznajte u prilogu.