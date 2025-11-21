Pao je snijeg i bit će ga još, ponegdje i do 30 cm! Meteorologinja otkriva kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PADAJU TEMPERATURE /

Ponovno se zabijelio dio Hrvatske. Većinom su novi centimetri snijega napadali u gorju, tek rijetko u nizinama. Sisak se probudio pod tri centimetra snijega, nedovoljno za zimske radosti, ali idealno za snimke zimske idile.

Uvertira je ovo u snježni vikend koji pahulje donosi gotovo cijeloj kontinentalnoj Hrvatskoj. Uz niske temperature savjetuje se oprez u prometu jer na Jadranu se očekuju orkanski udari bure.

O studeni u studenom više informacija donosi meteorologinja Ana Bago Tomac. Pogledajte video.