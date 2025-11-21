Imamo snimke pukotina na nosivim zidovima: Pogledajte što su snimili dronovi

Počeli su radovi na Slavonskoj koji bi trebali smanjiti kolaps prometa zbog blokade ulica i opasnosti od rušenja zgrade Vjesnika. No, podvožnjak i dalje ostaje zatvoren. Stručnjaci smatraju da bi se zbog jakog vjetra neboder mogao urušiti. Imamo snimke pukotina na nosivim zidovima koje su snimili dronovi statičara.

Zbog pukotina koje su dronovima snimili statičari, Vjesnikov neboder proglašen je nesigurnim. Danima se snima i ispituje sigurnost, no odgovor stručnjaka i dalje je isti - zgrada nije sigurna. Osim dronovima, danas počinje ispitivanje sigurnosti i drugim uređajima.

Mario Uroš, statičar, objašnjava: "Dodatno se rade numerički proračuni i analize da vidimo što se dogodilo s vremenom izlaganja temperaturi na pojedinim katovima. Provjerit ćemo kolika je ostala otpornost zgrade na vlastitu težinu, ali i vjetar te neka moguća podrhtavanja."

Do nedjelje bi trebalo biti jasno koliko je statika narušena i koja sudbina zgrade. Dotad vanjski nadzor preuzimaju vatrogasci. Oni također danima snimaju dronovima pa su im detalji oko požara sada jasniji.

Foto: Rtl Danas

Zamjenik zapovjesnika JVP Zagreb, Tomislav Resman ističe: "Šesti, sedmi, osmi i deveti kat mislim da i jedanaesti i dvanaesti su arhive i više manje to je sve izgorjelo. Na kraju gore je radio, a tamo smo našli i tri ili četiri ureda koji su netaknuti."

Poznato je da se požar, osim kroz široke otvore za instalacije, ubrzano širio i zbog drvenih obloga na zidovima. Od jučer u zgradi više nema dima. Vatrogasci smatraju - nestao bi i ranije - da se u zgradu može ući.

Dima nema, ali gužve ostaju zbog zatvorenog podvožnjaka. Jučer je najavljena premosnica ako odluka o zatvaranju potraje, a danas je predstavljeno novo rješenje.

Foto: Rtl Danas

Nova regulacija prometa

Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, izjavio je: "U suradnji s Ministarstvom krećemo u radove ovih dana koji će na sjevernoj strani Slavonske avenije napraviti drugačiju regulaciju. Isto tako, jedan provizorij omogućit će određenu komunikaciju prema istoku na sjeveru Slavonske avenije."

Na sjevernom su dijelu kolnika trenutačno dvije trake za promet prema zapadu grada, dok prema istoku sa zapada ne može. Proširenjem sjevernog dijela kolnika dobivat će se dodatne dvije trake prema istoku. Premosnica će se izgraditi na zelenom pojasu istočno od Vjesnika.

Foto: Rtl Danas

Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Zagreba, dodaje: "Kako bismo mogli imati što veću protočnost, ukinut ćemo lijeva skretanja na ovom raskrižju. Ciklusi semafora postavit ćemo na 120 sekundi, a protočnost istok-zapad povećat će se s 30 na 80."

Novost je i da će od ponedjeljka autobusnu liniju 107 na Selskoj propuštati policija do Savske. Radovi su počeli danas i trebali bi trajati oko tjedan dana. Rezultati detaljne analize nebodera bit će poznati u nedjelju, a na ulazak u zgradu, osim policije i vatrogasaca, čekaju i vještaci osiguravajuće kuće.