Rukometaši Zagreba imaju novog trenera: Nikolića zamijenio čovjek koji je kreirao senzaciju

POTRES U KUTIJI ŠIBICA /

Potres u rukometnom klubu Zagreb. Trener Andrija Nikolić podnio je neopozivu ostavku dva dana nakon novog poraza, već osmog u Ligi prvaka. Iako je imao podršku čelnika kluba, Nikolić je odlučio završiti svoj drugi mandat na klupi hrvatskog prvaka. Zagreb je odmah pronašao zamjenu, kormilo preuzima iskusni Nenad Šoštarić koji je najveće uspjehe u karijeri ostvario u ženskom rukometu. Bio je dugogodišnji trener Lokomotive, a prije 5 godina senzacionalno je predvodio hrvatske rukometašice do najvećeg uspjeha - bronce na Europskom prvenstvu u Danskoj.