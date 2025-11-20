FREEMAIL
sjajne partije /

Hrvatski rukometni asovi blistali u Europi: Dvojac iz Szegeda i Wisle ponovno oduševio

Hrvatski rukometni asovi blistali u Europi: Dvojac iz Szegeda i Wisle ponovno oduševio
Foto: Ruben De La Rosa/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Pick Szeged je s uvjerljivih 35-20 svladao Pelister, dok je Wisla na gostovanju bila bolja od danskog GOG-a sa 30-28.

20.11.2025.
23:21
Hina
Ruben De La Rosa/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Hrvatski rukometaši Marin Jelinić i Mario Šoštarić u dresu Pick Szegeda te Lovro Mihić i Leon Šušnja u dresu Wisle iz Plocka bili su uspješni u susretima 8. kola Lige prvaka, Pick Szeged je s uvjerljivih 35-20 svladao Pelister, dok je Wisla na gostovanju bila bolja od danskog GOG-a sa 30-28.

U pobjedi Szegeda Jelinić je sudjelovao s tri, dok je Šoštarić zabio dva gola, dok je u uspjeh Wisle Mihić je ugradio tri, a Šušnja dva pogotka.

Na ljestvici je Wisla treća sa 10 bodova, a Szeged četvrti s osam. Ispred njih su Magdeburg s maksimalnih 16 te Barcelona sa 14 bodova. U ovoj skupini se nalazi i Zagreb koji je na dnu bez bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje borba za svjetski tron: Pomlađena Hrvatska otvara SP protiv moćne Rumunjske

