Važna obavijest za sve koji su platiti porez na nekretnine: Evo kako do povrata novca

Porezna uprava je priopćila da će svi prigovori građana na rješenja o porezu na nekretnine biti rješavani u roku od dva mjeseca, da od sljedećeg tjedna počinje poništavanje rješenja za one građane za koje se utvrdilo da nisu obveznici tog poreza, a da će se građanima koji su već platili račun povrat novca izvršiti automatski.

"Obavještavamo građane da je tijekom redovne obrade i razmjene podataka o nekretninama uočen određeni broj slučajeva u kojima podaci o obveznicima poreza na nekretnine zahtijevaju dodatnu provjeru i usklađivanje", navodi se u četvrtak u priopćenju Porezne uprave.

Obavještavaju građane koji su podnijeli ili će podnijeti prigovor da će svi prigovori na rješenja o porezu na nekretnine biti riješeni u roku od dva mjeseca. Također, za one koji su podnijeli prigovore, do provjere podataka te poništenja tako izdanog rješenja, neće biti posljedica, u smislu kamata i prisilne naplate.

Kreće poništavanje rješenja

Iz Porezne napominju da od sljedećeg tjedna počinje poništavanje rješenja za obveznike za koje se dodatnom provjerom i usklađenjem utvrdilo da nisu obveznici plaćanja navedenog poreza. Takva rješenja građani će dobiti putem sustava ePorezna ili preporučenom pošiljkom na svoju adresu poreznog obveznika.

U slučaju poništenja rješenja na temelju kojih su građani već izvršili uplatu, povrat novca izvršit će se automatski, bez potrebe podnošenja zahtjeva za njegovim povratom, priopćila je Porezna uprava.

Podsjetimo, kako su nedavno objavili i mediji, pojedini građani su zaprimili rješenja o razrezu poreza na nekretnine za 2025. godinu za nekretnine u kojima imaju prijavljeno prebivalište i u njima stvarno stanuju.

Neusklađeni podaci o nekretninama

Iz Porezne uprave su ranije objavili da postoje pojedini slučajevi u kojima je došlo do neusklađenosti podataka između službenih evidencija koje se koriste u postupku utvrđivanja obveze poreza na nekretnine. U tim slučajevima, naveli su tada, može se dogoditi da su rješenja o razrezu poreza na nekretnine dostavljena i za nekretnine koje, sukladno važećim propisima, ne podliježu plaćanju poreza na nekretnine.

Podsjetili su i da je zbog očekivane situacije pojedinačnih grešaka pri velikim novim obradama podataka Porezna uprava 23. veljače godine objavila vijest s informacijama vezano uz izdavanje rješenja o porezu na nekretnine, u kojoj je i uputa obveznicima da se obrate nadležnoj ispostavi Porezne uprave u slučaju da zaprime rješenje za koje smatraju da je utemeljeno na pogrešnim podacima, a radi provjere podataka i eventualnog pokretanja žalbenog postupka.

