OTKRIVENI DETALJI /

Petar Grašo u velikom stilu proslavio rođendan i 30 godina karijere: 'Osjećam se isto, ali...'

Petar Grašo u velikom stilu proslavio rođendan i 30 godina karijere: 'Osjećam se isto, ali...'
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Brojni obožavatelji pridružili su se čestitkama putem društvenih mreža

19.3.2026.
18:03
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Petar Grašo (50), jedan od najpopularnijih domaćih pjevača, proslavio je veliki jubilej – 50. rođendan – na način koji će dugo pamtiti i on i njegova publika.

Povodom rođendana i 30 godina karijere, Grašo je održao čak šest koncerata u dvorani Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, gdje je okupio svoje najvjernije obožavatelje. Večer je protekla u znaku emocija, hitova koji su obilježili generacije i posebne atmosfere koja je dodatno naglasila značaj ovog jubileja. 

Pogledajte kako je Petar Grašo izgledao kroz godine:

'Godine su samo broj'

Sam pjevač osvrnuo se na okrugli rođendan, istaknuvši kako se i dalje osjeća isto, ali s više iskustva i uspomena.

Poručio je kako se godine ne mjere brojkama, već trenucima koji ih ispunjavaju, dodajući da je njegov život do sada bio ispunjen upravo takvim trenucima. ''Pola stoljeća zvuči ozbiljno kad ga izgovoriš, ali u stvarnosti je to ipak samo broj" rekao je za Story. 

Čestitke sa svih strana

Među brojnim čestitarima našla se i Mirjana Mikulec (51), koja je na društvenim mrežama podijelila dio atmosfere s proslave.

U objavi mu je uputila rođendansku čestitku uz poruku dobrodošlice u „klub 50“, što je izazvalo brojne reakcije pratitelja.

Reakcije obožavatelja

Objava je u kratkom roku prikupila velik broj komentara i lajkova, a fanovi su se pridružili čestitkama i pohvalama na račun popularnog pjevača. Jasno je da Grašo i nakon tri desetljeća karijere uživa veliku podršku publike koja ga vjerno prati kroz sve faze njegove glazbene priče.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
