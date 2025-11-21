FREEMAIL
NEOČEKIVANO /

Šok uoči Mundijala: Hrvatske rukometašice u Novigradu izgubile od Senegala

Šok uoči Mundijala: Hrvatske rukometašice u Novigradu izgubile od Senegala
Foto: Damir Spehar/pixsell

Hrvatska je imala vodstvo samo na početku susreta, sve ostalo vrijeme prednost je bila na strani Senegala

21.11.2025.
19:43
Hina
Damir Spehar/pixsell
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u svom je prvom nastupu na Croatia Cupa u Novigradu izgubila od Senegala sa 27-29 (12-14). 

Hrvatska je imala vodstvo samo na početku susreta, sve ostalo vrijeme prednost je bila na strani službeno druge afričke reprezentacije.

Sa sedam pogodaka najučinkovitija u sastavu Hrvatske bila je Tina Barišić, dok je kod Senegala prvo ime bila Dounia Abdourahim također sa sedam pogodaka.

Utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO. 

U subotu na Croatia Cupu igraju Poljska i Senegal, a turnir će završiti u nedjelju susretom Hrvatske i Poljske.

Sve o hrvatskoj ženskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na Net.hr-u

Croatia Cup jedini je pripremni turnir pred nstup na Svjetskom prvenstvu na kojem će Hrvatska igrati u skupini A u Rotterdamu protiv Rumunjske (27. studenoga), Danske (29. studenoga) i Japana (1. prosinca). Prolazak u drugi krug osigurat će tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine.

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje borba za svjetski tron: Pomlađena Hrvatska otvara SP protiv moćne Rumunjske

Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSenegalNovigradSvjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025
