Šok uoči Mundijala: Hrvatske rukometašice u Novigradu izgubile od Senegala

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u svom je prvom nastupu na Croatia Cupa u Novigradu izgubila od Senegala sa 27-29 (12-14).

Hrvatska je imala vodstvo samo na početku susreta, sve ostalo vrijeme prednost je bila na strani službeno druge afričke reprezentacije.

Sa sedam pogodaka najučinkovitija u sastavu Hrvatske bila je Tina Barišić, dok je kod Senegala prvo ime bila Dounia Abdourahim također sa sedam pogodaka.

Utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO.

U subotu na Croatia Cupu igraju Poljska i Senegal, a turnir će završiti u nedjelju susretom Hrvatske i Poljske.

Croatia Cup jedini je pripremni turnir pred nstup na Svjetskom prvenstvu na kojem će Hrvatska igrati u skupini A u Rotterdamu protiv Rumunjske (27. studenoga), Danske (29. studenoga) i Japana (1. prosinca). Prolazak u drugi krug osigurat će tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine.

