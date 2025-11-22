Hoće li vam inflacija 'ukrasti' Božić? Evo koliko ćete platiti blagdansku trpezu ove godine

RAČUNAMO ZA VAS /

Svjesni inflacije u Vladi su odlučili zamrznuti cijenu ukupno 100 proizvoda. Na popis je dodano 30 novih, među kojima su i blagdanske namirnice poput sastojaka za francusku salatu i kolače.

Unatoč toj mjeri, blagdanska košarica bit će skuplja, kažu Nezavisni hrvatski sindikati. „Mi znamo da ljudi, kada dođe vrijeme blagdana, malo otpuste kočnice. Da ljudi koji rade vani, vraća se velik broj iseljenika u Hrvatsku, raste potražnja svaku vrstu roba i usluga. I naravno da to iskoriste trgovci kako bi podigli cijene i to dovodi do sve većih i većih cijena“, kaže Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske.

Sindikat će pred Božić predstaviti iznose tri vrste blagdanske košarice - tradicionalnu, srednju i skromnu. A stručnjak za maloprodaju, Drago Munjiza, ima procjenu koliki će biti udar na novčanike: „Kad zbrojite kumulativni učinak inflacije, blagdanska košarica će biti jedno 15 posto skuplja nego prošle godine, kao što je prošle godine bila 15-ak posto skuplja nego pretprošle“.

U prilogu Katarine Brečić doznajte koliko košta najjeftiniji blagdanski stol ovog Badnjaka i Božića, ako se kupuju namirnice s ograničenom cijenom.