Vlada je dodala još 30 proizvoda s ograničenim cijenama, pa je popularna lista proizvoda od prvog prosinca došla do brojke 100. Među njima su sada med, kiseli krastavci, namaz, kukuruz, smrznute lignje i smrznuti špinat.

Ministar gospodarstva obračunava se s kritičarima, a udruge potrošača otkrivaju probleme na policama zbog ove mjere.

Što o svemu kažu trgovci provjerili smo u razgovoru s Mirkom Budimirom, dopredsjednikom udruge trgovine u Udruzi poslodavaca.

Kako doživljavate širenje liste ograničenih cijena proizvoda? Je li to poruka Vlade da ste pretjerali kao trgovci?

Ne doživljavamo to tako. Nas je iznenadilo da se lista proširila. Očekivali smo da će ju malo reducirati odnosno ukinuti. Mislimo da ne postoji potreba za njom jer je po zakonu predviđeno da se takve liste donose u izvanrednim situacijama. Mislim da mi nemamo izvanrednu situaciju, imamo gospodarski rast, plaće rastu, činjenica je da ima dio građana koji teško žive, ali mi smo to cijelo vrijeme isticali da im trebamo pomoći. Cijenimo što se Vlada trudi pomoći građanima kojima je potrebno, no mislimo da se to treba raditi transferima.

Što će se sada događati? Na listi je 30 novih proizvoda od 1. prosinca. Hoće i trgovci sada više gurati svoje proizvode odnosno marke, a ne one na koje su kupci naviknuli?

To je samo nama dodatnog posla. Bilo je 70, sada još 30 proizvoda. To će nama dodatno usložniti proces u trgovini, odnosno lance logistike.

Koji su tu najveći problemi?

Najveći su problemi što te proizvode naši dobavljači, odnosno proizvođači, ne mogu po tim cijenama nama isporučiti. Ako oni nama ne mogu isporučiti, mi te proizvode ne možemo imati na polici.

Bojite li se kazni kao trgovci? Čuli smo da je bilo naplaćeno oko pola milijuna eura kazni.

Čujte, inspekcija radi svoj posao, to je u redu. Ako pogledamo strukturu tih kazni, vidjet ćemo da su to sve uglavnom kazne neke benigne i benigni prekršaji. Ni jedan trgovac nije napravio nekakav prekršaj da bi stekao neku protupravnu imovinsku korist.

Mislite da nisu namjerni?

Tako je, nisu namjerni. Ovo je dosta složeno. Do sad smo imali 29 proizvoda koji su bili proizvodi, imali smo 40 proizvoda iz grupe proizvoda, dodaje se još 30.

Koje su bile najčešće pogreške što se tiče tih kazni? Može li se reći da se htjelo prevariti kupce?

Ne može se reći. Odgovorno mogu tvrditi da nijedan trgovac nije htio prevariti kupca na ovim proizvodima. Moglo se dogoditi da nekog proizvoda nema, a trebalo je imati zamjenski proizvod za njega. To je za ovih 40 proizvoda iz grupe proizvoda, ali logistički nam nije došlo ili je otpala ona naljepnica koju moramo imati. Ni jedan trgovac nije išao steći protupravnu korist na tim proizvodima.

Potrošači su zadovoljni, traže još veće sniženje. Kakva je vaša bilanca, jeste li u plusu ili minusu sa zamrznutim cijenama?

Kada pogledamo trgovačku industriju, njihova neto marža se kreće od 2 do 3 posto. To je daleko ispod sredstava gdje se može dobiti na nekim drugim transakcijama. Da netko uloži kapital u obveznice koje smo imali dobio bi 3,8 posto. Ako uloži i otvori trgovinu...

Jeste li u plusu ili minusu?

Svaki racionalan gospodarstvenik mora biti u plusu. Nažalost imamo kolega u minusu i na duge staze će propasti, odnosno neće opstati. A oni koji se racionalno ponašaju će moći, ali tu nema ekstra profita ili kako se u javnosti prezentira ekstra dobit. Toga nema, barem u trgovini hrane.

Sve počinje 1. prosinca. Što mislite koliko će trajati?

Ne znam. Rekao sam odmah na početku da je to izvanredna mjera. Sama činjenica da su izvanredne mjere znači da bi one trebale trajati kratko i svaka izvanredna mjera, ako traje kratko će dati nekakav svoj efekt. Ako se to razvuče dalje, onda mi šaljemo krivu poruku.

