Objavljena prosječna plaća za rujan: Top 10 posto Hrvata zarađuje više od 2.227 eura, ostali 'preživljavaju'
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za rujan iznosila je 8,17 eura
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2025. iznosila je 1.456 eura što je u odnosu na kolovoz nominalno više za 0,7%, a realno za 0,3%, dok je u odnosu na rujan 2024. godine nominalno viša za 10,1%, a realno za 5,7%, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku.
Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za rujan isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2.409 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 936 eura.
Medijalna neto plaća za rujan iznosila je 1.260 eura. To znači da je polovica zaposlenih u pravnim osobama imala plaću do tog iznosa, a polovica iznad njega.
Medijalna plaća za rujan veća je u odnosu na kolovoz za 1,2%, a u odnosu na rujan prošle godine veća je za 11,6%.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za rujan iznosila je 8,17 eura, što je u odnosu na kolovoz niže za 3,1%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 5,4%.
Dvije trećine zaposlenih s neto plaćom manjom od prosječne
Raspodjela prosječne plaće prema decilima pokazuje da je 10% zaposlenih u pravnim osobama imalo plaću za rujan do 823 eura, 20% do 905, a 30% do 1.008 eura te 40 posto do 1.125 eura.
Slijedi medijan od 1.260 eura te šesti decil s 1.416 eura i sedmi s 1.596 eura, što znači da je oko dvije trećine zaposlenih u pravnih osobama imalo plaću manju od prosječne, a trećina veću.
Plaću veću od 2.227 eura imalo je 10% zaposlenih, za 20% plaća za rujan bila je veća od 1.821 eura, a za 30% veća od 1.596 eura.
