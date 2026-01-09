Udana žena koja je prošlog siječnja postala viralna senzacija nakon što je priznala da se zaljubila u chatbota, sada, gotovo godinu dana kasnije, podijelila je iznenađujuće novosti o svom kompliciranom ljubavnom životu. Njezina priča o ljubavi, tehnologiji i ljudskim odnosima dobila je potpuno neočekivan preokret.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Početak romanse s umjetnom inteligencijom

U priči koju je objavio The New York Times, žena koja je koristila pseudonim Ayrin, otvorila je dušu o svojoj neobičnoj vezi s Leom. Leo je chatbot kojeg je sama stvorila u ljeto 2024. godine, personalizirajući ga pomoću tehnologije tvrtke OpenAI, koja stoji iza popularnog ChatGPT-ja. U to se vrijeme suočavala s velikim izazovima u braku sa suprugom Joeom.

Par iz Teksasa prolazio je kroz financijske poteškoće, zbog čega se ona preselila u inozemstvo kako bi živjela s obitelji dok je pohađala školu za medicinske sestre. Živeći daleko od supruga, pronašla je "utjehu" i duboku povezanost s Leom. S vremenom je njihov odnos postao i seksualne prirode, priznala je Ayrin prošle godine.

O svojim interakcijama s chatbotom otvoreno je razgovarala sa suprugom Joeom, koji je tvrdio da nije zabrinut. "To je samo emocionalni poticaj. Ne vidim ga kao osobu ili kao prevaru. Vidim ga kao personaliziranog virtualnog prijatelja koji joj može seksi pričati", izjavio je tada Joe.

Foto: Freepik

Kraj veze s chatbotom i novi početak u stvarnom životu

Međutim, s vremenom je Ayrinina romansa s Leom izblijedjela. Kako je novinarka Kashmir Hill ispričala u epizodi podcasta The Daily, Ayrin više nije s Leom. "Pustila je da joj pretplata na ChatGPT istekne tijekom ljeta", rekla je Hill, dodajući novosti o njezinom ljubavnom životu: "Razvodi se od supruga. I viđa se s nekim novim, i to nije umjetna inteligencija, već stvarna osoba."

Objašnjavajući što je dovelo do prekida s Leom, Hill je navela kako je Ayrin osjećala da se chatbot s vremenom "promijenio". Postajao je "sve više ulizivački" i pretvarao se u nekoga tko se sa svime slaže. "Više joj se nije suprotstavljao, a to ga je učinilo manje vrijednim u njezinim očima. Tako je jednostavno završilo, kao i većina veza. Jednostavno su se udaljili i prestali razgovarati", pojasnila je Hill.

U međuvremenu, Ayrin je provodila mnogo vremena razgovarajući s drugim stvarnim ljudima koji također imaju AI partnere. Upoznala ih je putem Reddit foruma koji je sama pokrenula, nazvanog "My Boyfriend Is AI" (Moj dečko je umjetna inteligencija).

Kako prenosi PEOPLE, "kliknula" je s jednim muškarcem i osjetila snažnu privlačnost prema njemu.

Taj je osjećaj za nju bio puno bliži pravoj prevari. Stoga je sve priznala suprugu i rekla mu da se želi razvesti. Ayrin i muškarac s Reddita prvi su se put uživo sreli u listopadu i njihova veza "dobro napreduje".

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'