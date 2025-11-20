RTL Danas otkriva! Ovo je 30 novih artikala s ograničenim cijenama: Na popisu i omiljeni namaz za palačinke

RTL je dobio uvid u dodatnih 30 proizvoda kojima će Vlada ograničiti cijene. Time bi se, kako je najavio premijer Andrej Plenković na aktualnom prijepodnevu, ukupan broj proizvoda pod cjenovnim limitom trebao popeti na 100..

Cijene dosad ogranicenih 70 proizvoda, ostaju iste.

Popis novih proizvoda s ograničenom cijenom vrlo je zanimljiv.

Među njima je i Nutella/Lino Lada - teglice 350-450g, odnosno svi brendovi - sve što ide na kruh/palačinke.

Pogledajte cijeli popis i njihove najviše cijene:

kruh (raženi, kukuruzni, pšenični) – do 1,80 €/kg

pecivo lizika – do 0,69 €/30 g

listovi za pite i savijače – do 1,23 €/500 g

toast – do 3,00 €/400–500 g

petit (suhi keks) – do 2,49 €/1 kg

lignje (očišćene) 400–500 g – do 4,49 €

špinat (smrznuti) – do 1,99 €/450 g

njoki – do 1,29 €/400–500 g

badem (jezgra) – do 4,75 €/200 g

majoneza (vrećica) – do 0,75 €/80–85 g

ajvar (staklenka) – do 2,75 €/650–700 g

kiseli krastavci (staklenka) – do 1,55 €/600–680 g

paprika (staklenka) – do 2,62 €/650–700 g

kukuruz šećerac (konzerva) – do 1,20 €/340 g

grašak, mrkva, mix (smrznuti) – do 1,40 €/400–500 g

zimska salama – do 10,90 €/kg

šunka za pizzu – do 3,99 €/kg

mliječni namaz – do 0,55 €/100 g

vrhnje za kuhanje (20% m.m.) – do 0,99 €/200 g

margarin (stolni) – do 0,79 €/250 g

med (staklenka) – do 5,70 €/900 g

kompot (breskva) – do 2,12 €/900 g

čok. namaz s dodatkom orašastih plodova – do 2,65 €/350–450 g

jabučni nektar (nejasno, vjerojatno višekratna ambalaža) – do 1,20 €/1 l

čaj (filter vrećice) – do 1,09 €/20 kom

vlažne maramice (za bebe) – do 0,02 €/po kom

dječja gotova kašica – do 1,05 €/100 g

krema za ruke – do 0,95 €/100 ml

sapun za ruke (tekući) – do 1,50 €/100 ml

papirnati ručnici (troslojni) – do 1,39 €/rola

Detalji i službena potvrda stižu nakon sjednice Vlade.