Jedni će plivati u novcu, drugi u problemima: Otkrijte što vas čeka u godini vatrenog konja

Dok se polako opraštamo od godine zmije, koja je poticala introspekciju i mudrost, pred nama je razdoblje drastične promjene energije.

Prema kineskom kalendaru, 17. veljače 2026. godine počinje godina vatrenog konja, koja će trajati sve do 5. veljače 2027. godine. Ovaj ciklus, koji se ponavlja tek svakih šezdeset godina, donosi iznimno snažnu i dinamičnu energiju.

Godina vatrenog konja bit će obilježena brzinom, strašću, ambicijom i hrabrim potezima. Očekuje nas vrijeme ubrzanog napretka, ali i potencijalnih izazova koji proizlaze iz naglih odluka i viška strasti. Ključ uspjeha ležat će u pronalaženju ravnoteže između odvažnosti i strpljenja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Štakor (1948., 1960., 1972., 1984., 1996., 2008., 2020.)

Za štakore, 2026. donosi turbulentno razdoblje s puno promjena i nestabilne energije. Na poslovnom planu mogući su sukobi i izazovi zbog ubrzanog tempa. Ključno je ostati strpljiv i ne donositi impulzivne odluke.

Financije će biti prosječne, bez značajnijih dobitaka, stoga je oprez pri trošenju nužan. U ljubavi, samci bi mogli upoznati nekog posebnog ako preuzmu inicijativu, no važno je održavati smirenost kako emocionalne fluktuacije ne bi negativno utjecale na zdravlje.

Bivol (1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.)

Bivoli će se u godini vatrenog konja osjećati nemirno i izvan svoje zone udobnosti. Na poslu su mogući zastoji i poteškoće, pa je važno zadržati optimizam i prilagoditi se okolnostima. Strpljenje i izbjegavanje sukoba s kolegama bit će presudni.

Financijski je potreban oprez; izbjegavajte nepotrebne troškove i planirajte pažljivo. U ljubavi, postojeće veze zahtijevat će proaktivno rješavanje problema. Zdravlje može biti narušeno manjim tegobama, stoga je bitno održavati dobre navike.

Tigar (1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.)

Tigrove očekuje jedna od najsretnijih godina. Energija Konja izuzetno im odgovara, donoseći napredak i stabilnost. Na poslu se otvaraju prilike za promaknuće i povišicu zahvaljujući vašim liderskim vještinama i odlučnosti.

Financijski, ovo je godina prosperiteta, s vrijednim projektima i stabilnim prihodima. Vaš šarm privlačit će potencijalne partnere, a postojeće veze će se produbiti. Zdravlje će biti izvrsno, puno energije koja će podržati vaše ambicije.

Zec (1951., 1963., 1975., 1987., 1999., 2011., 2023.)

Zečevi bi se mogli suočiti s nepredvidivim situacijama i osjećajem nestabilnosti. Planovi bi se mogli izjaloviti, što će zahtijevati veliku dozu strpljenja i poniznosti.

Na poslu je važno ostati oprezan, posebno tijekom jeseni, i potražiti savjet mentora. Financijski, najbolje je investirati u zimu ili proljeće i izbjegavati nepotrebno trošenje.

U ljubavi je ključno strpljenje kako bi se izbjegli nesporazumi. Redoviti pregledi i više vremena s obitelji preporučuju se za očuvanje zdravlja.

Foto: Chatgpt

Zmaj (1952., 1964., 1976., 1988., 2000., 2012., 2024.)

Za zmajeve će 2026. biti godina s prosječnom srećom, što znači da je ključ u održavanju stabilnosti. Iako ćete žudjeti za uspjehom, rast bi mogao biti sporiji od očekivanog.

Vaša prosudba bit će na kušnji, a krivi potezi mogu dovesti do razočaranja.

Financijski prihodi ostat će stabilni, no bez velikih skokova. U odnosima su mogući izazovi sa starijim članovima obitelji. Odmor je ključan za oporavak od radnog umora i očuvanje mentalnog zdravlja.

Zmija (1953., 1965., 1977., 1989., 2001., 2013., 2025.)

Zmije ulaze u godinu stabilnog i postojanog napretka. Uz pomoć sretnih zvijezda i podrške utjecajnih ljudi, uspjeh je moguć u bilo kojoj industriji, posebno u financijama i investicijama.

Bogatstvo će značajno rasti, no preporučuje se dugoročna perspektiva. Za samce će ljubavne prilike biti ograničene, pa je važno raditi na osobnom šarmu. Zdravlje će biti dobro ako osigurate dovoljno odmora i održavate uravnoteženu rutinu.

Konj (1954., 1966., 1978., 1990., 2002., 2014., 2026.)

Ovo je vaša godina (Ben Ming Nian), što donosi i prilike i značajne izazove. Snažna želja za neovisnošću može uzrokovati emocionalne uspone i padove u ljubavi; ključ je otvorena komunikacija.

Karijera je u usponu, s novim prilikama i dobrim timskim radom. Financije su stabilne, ali potrebno je pažljivo upravljati novcem. Najveći rizik leži u zdravlju, stoga budite izuzetno oprezni i pazite na moguće nezgode. Ne žurite i izbjegavajte preopterećenje.

Koza (1955., 1967., 1979., 1991., 2003., 2015.)

Koze očekuje godina postojanog rasta na svim poljima. Bilo da ste zaposleni ili vodite vlastiti posao, karijera će napredovati, uz mogućnost promaknuća i povećanja profita.

Financijski, očekuje se rast i redovnih prihoda i onih od ulaganja. Samci bi mogli upoznati idealnog partnera tijekom putovanja. Zdravlje je stabilno, no pripazite na sigurnost doma dok ste odsutni kako biste izbjegli neugodnosti.

Majmun (1956., 1968., 1980., 1992., 2004., 2016.)

Majmuni će se suočiti s kombinacijom prilika i izazova. Vaša hrabrost i brzo razmišljanje pomoći će vam da iskoristite šanse, ali čuvajte se ljubomore i potencijalnih lažnih optužbi na poslu.

Financije će biti stabilne, no sreća s ulaganjima neće se poboljšati. U ljubavi su izgledi u porastu, s velikom šansom za upoznavanje nekog posebnog na društvenim događanjima. Zbog stresa na poslu zdravlje bi moglo biti ugroženo, pa je ključno uspostaviti ravnotežu.

Pijetao (1957., 1969., 1981., 1993., 2005., 2017.)

Pijetlove očekuje povoljna godina s natprosječnom srećom. Karijera je u usponu, a nadređeni će cijeniti vaš rad. Moguće je povećanje plaće i bonusi, a poduzetnici mogu ostvariti značajan profit.

Samci će lako pronaći kompatibilnog partnera, dok će oni u braku uživati u poštovanju i neovisnosti. Iako će karijera i financije cvjetati, ne zaboravite na dobre zdravstvene navike i dovoljno odmora.

Foto: Chatgpt

Pas (1946., 1958., 1970., 1982., 1994., 2006., 2018.)

Za pse, 2026. donosi izvanrednu sreću i stabilnost. Na poslu možete očekivati priznanje nadređenih i napredak u karijeri. Suradnja će teći glatko, a moguće je i promaknuće.

Financijski prihodi rastu zahvaljujući dobrom radu, no mudro upravljajte troškovima. U ljubavi ćete se osjećati voljeno, a samci će pronaći odgovarajuće partnere. Zdravlje može biti problematično, stoga se fokusirajte na brigu o sebi, redovite obroke i odmor.

Svinja (1947., 1959., 1971., 1983., 1995., 2007., 2019.)

Svinje očekuje postojan rast u karijeri, uglavnom zahvaljujući podršci utjecajne osobe koja će vam pomoći da pronađete jasnoću i ostvarite uspjeh. Iako će redovni prihodi rasti, budite vrlo oprezni s investicijama jer postoji rizik od prevare.

U ljubavi, čuvajte se prolaznih romansi i pažljivo birajte partnere. Zdravlje bi moglo biti narušeno zbog stresa ili ponavljajućih problema, stoga se fokusirajte na ravnotežu i brigu o sebi.