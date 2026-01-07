Siječanj ovim znakovima donosi pravu romantičnu bajku: Blistat će u ljubavi kao nikad prije

Početak nove godine tradicionalno je vrijeme za nove odluke i svježe početke, no za neke će horoskopske znakove siječanj 2026. donijeti puno više od toga.

Dok će prva polovica mjeseca biti obilježena snažnom i prizemljenom energijom jarca, koja potiče ozbiljnost i posvećenost u odnosima, druga polovica donosi zaigranost i društvenost Vodenjaka.

Upravo u tom astrološkom spoju praktičnog i neočekivanog, četiri horoskopska znaka imat će priliku doživjeti pravu ljubavnu renesansu. Zvijezde im donose vjetar u leđa, otvarajući vrata za sudbonosne susrete, produbljivanje veza i strastvene početke.

Rak (21. lipnja - 22. srpnja): Vrijeme je za produbljivanje osjećaja

Za osjetljive rakove, siječanj donosi izvanrednu priliku za romantičnu sreću. Početkom godine, čak pet planeta, uključujući i Veneru, planet ljubavi, boravit će u Jarcu, aktivirajući njihovu kuću partnerstva. Ova snažna planetarna koncentracija nagovještava dramatičan preokret i poboljšanje u ljubavnim odnosima.

Rakovi koji su u vezi osjetit će snažnu potrebu za produbljivanjem odnosa kroz iskrene razgovore i zajedničko planiranje budućnosti. Pitanja o zajedničkom domu, obitelji i dugoročnoj sigurnosti doći će u prvi plan, a njihovi će se temelji učvrstiti.

Slobodni pripadnici znaka mogli bi upravo u siječnju upoznati osobu koja im vraća vjeru u ljubav, nekoga tko nudi stabilnost i razumijevanje za kojim dugo čeznu.

S Jupiterom, planetom sreće, koji tijekom godine boravi u njihovu znaku, rakovi će zračiti samopouzdanjem koje će ih učiniti neodoljivima. Zvijezde im savjetuju da se otvore prema prilikama koje dolaze iz poznatog okruženja, jer se srce najlakše otvara tamo gdje se osjeća sigurno.

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja): Energija koja privlači ljubav

Jarčevi u Novu godinu ulaze s nevjerojatnom dozom energije i motivacije. S obzirom na to da će se veći dio planetarnih aktivnosti odvijati upravo u njihovu znaku, osjećat će se moćno, samouvjereno i spremno za osvajanje svijeta, pa tako i nečijeg srca.

Ova unutarnja snaga djelovat će kao magnet za druge, čineći ih iznimno privlačnima. Pun Mjesec u Raku trećeg siječnja donijet će im ključan trenutak u romantičnom životu, potičući ih da se emocionalno otvore i pokažu svoju ranjivu stranu.

Za jarčeve će ovo biti idealno razdoblje za započinjanje novih odnosa koji imaju potencijal prerasti u nešto ozbiljno i dugotrajno. Njihova urođena praktičnost bit će savršeno usklađena s kozmičkom energijom koja naglašava odgovornost i predanost.

Neće tražiti prolazne avanture, već partnera s kojim mogu graditi budućnost. Njihova odlučnost i jasnoća oko toga što žele u ljubavi bit će njihova najveća prednost.

Škorpion (23. listopada - 21. studenog): Moć riječi otvara srce

Godina 2026. za škorpione je godina snažnih emocija i velikih ljubavnih lekcija, a siječanj predstavlja savršen uvod u to putovanje. Već prvog siječnja, ulaskom Merkura u znak Jarca, škorpioni dobivaju nevjerojatnu moć komunikacije.

Njihove će riječi biti promišljene, duboke i zavodljive, što će im omogućiti da bez problema izraze svoje najskrivenije osjećaje i namjere. Ta sposobnost da verbaliziraju ono što im je na srcu otvorit će im brojna vrata, kako u prijateljstvu tako i u ljubavi.

Samosvjesni i pronicljivi, škorpioni će lako prepoznavati potencijalne partnere i neće gubiti vrijeme na površne odnose. Tražit će dubinu, iskrenost i srodnu dušu s kojom mogu dijeliti sve aspekte života.

Siječanj im donosi priliku da kroz razgovor stvore neraskidivu vezu, a jedan iskren dijalog mogao bi biti početak predivne ljubavne priče.

Ovan (21. ožujka - 19. travnja): Hrabrost za novi ljubavni početak

Energija siječnja potaknut će u ovnovima njihovu prepoznatljivu strast i nestrpljivost. Neće sjediti i čekati da im se ljubav dogodi, već će hrabro krenuti u akciju. Pripadnici znaka koji su u vezi osjetit će snažnu potrebu da odnos podignu na višu razinu, bilo kroz zajedničke ciljeve, važne razgovore o budućnosti ili unošenje nove doze strasti u svakodnevicu.

Njihova izravnost možda će iznenaditi partnera, ali će zasigurno pokrenuti stvari s mrtve točke. Slobodni ovnovi imat će sve predispozicije za brza i intenzivna zaljubljivanja.

Privući će ih osobe snažne energije i samopouzdanja, a kemija će biti trenutna i neupitna. Godina 2026. nudi im priliku za potpuni ljubavni preokret, a siječanj je tek prva stanica na tom uzbudljivom putovanju. Zvijezde im poručuju da prate svoj instinkt i ne boje se preuzeti inicijativu, jer hrabre prati sreća, osobito u ljubavi.