Zubčić u Švicarskoj odskijao s gotovo četiri sekundi zaostatka i ostao bez druge vožnje
Naš najbolji skijaš je poćeo s devet pozicije, a koštala ga je treća etapa koju je završio sa sekundom i 79 stotinjki zaostatka.
Naš najbolji skijaš Filip Zubčić pokušat će u švicarskom Adelbodenu isprati gorak okus iz ustiju i vratiti se u formu.
Zubčić je nakon postolja u američkom Beaver Creeku 27. studenog prošle godine, odradio katastrofalnu vožnju na istoj stazi tjedan dana kasnije kada je završio 42., da bi onda do kraja godine odskija i utrku u francuskom Val Disereu gdje je u veleslalomu bio 24. te talijanskoj Alta Badiji gdje je završio 33. Naš se skijaš nada kako će na stazi na kojoj je prošle godine u veleslalomu završio peti uspjeti uhvatiti povratak u formu. Adelboden je inače za Zubčića bio sretan i 2024. kada je uzeo broncu. Filip Zubčić u Švicarskoj starta sa startne pozicije broj devet.
POREDAK UŽIVO
1. Marco ODERMATT 1:14:40
2. Lucas PINHEIRO BRAATHEN 1:14:89 (+0:00:49)
3. Timon HAUGAN 1:14:93 (+0:00:53)
...
32. Filip Zubčić 1:18:13 (+0:03:73)