Oštra poruka profesorice Ivanov na Vladin potez: 'Ovo s ekonomijom nema nikakve veze...'

Profesorica sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Marijana Ivanov danas je izjavila kako je protivnik mjera ograničavanja cijena, kako se radi o političkoj odluci te da je ta mjera generalno izgubila svrhu.

Na novinarski upit koje je njeno mišljenje o ograničavanju cijena proizvoda, kazala je kako je protivnik mjere ograničavanja cijena osim kao nekakve privremene mjere koja se donosi u trenutku kada je prisutan "veliki šok". Ta mjera je imala svoje vrijeme kada je mogla biti socijalna, kad smo imali šokove rasta cijena i onda je država morala nešto napraviti i ja sam to podržala, kazala je.

"Velikog šoka sada nema. Ograničenja cijena su za mene krajnja besmislica, to je politička odluka, s ekonomijom nema nikakve veze", rekla je Ivanov odgovarajući na pitanja novinara na marginama 5. konferencije o trgovini “Kupujmo pametnije - živimo zdravije”, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Tržište je efikasnije

Na pitanje misli li kako cijene ne bi rasle da nema ograničenja kazala je kako ne bi. "Ono što je sada pod ograničenjima ne bi", smatra Ivanov, navodeći kako često imamo situaciju da je tržišna cijena nekog artikla niža od gornjeg limita ili ima tendenciju pada, tako da su ta ograničenja generalno izgubila svrhu.

"Tržište je uvijek daleko efikasnije da odredi cijenu i nađe cijenu, samo što je problem u Hrvatskoj taj što mi doživljavamo jednu ekspanziju na kakvu nismo navikli i koja nije normalna u smislu toga da zbog EU fondova i različitih drugih faktora u ovoj zemlji se trenutačno "obrće" puno više novca nego što je normalno i uobičajeno i zato nam cijene mogu biti veće i potražnja je veća. Ali ograničenje cijena tu ništa ne rješava", istaknula je Ivanov.

Na današnjoj sjednici Vlade nalazi se prijedlog odluke o određivanju najviših cijena određenih kategorija proizvoda, a kako je već najavio ministar gospodarstva Ante Šušnjar, proširit će se lista proizvoda s ograničenim cijenama, kojih je trenutačno 70.

