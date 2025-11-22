FREEMAIL
IZDANO CRVENO UPOZORENJE /

Snijeg i vjetar napravili probleme po Hrvatskoj: Na Klisu palo stablo, u Rijeci otpuhan adventski šator

Hrvatska se probudila pod bijelim pokrivačem, a snijeg i vjetar stvaraju probleme. Na nekim dionicama i blokiraju promet. Vozači s ljetnim gumama, zbog velikih količina snijega na kolnicima, zapeli su na brzoj cesti Solin-Klis. Policija je zato prijepodne cestu i zatvorila.

Poremećaji i u prometu autobusa, jedan je u okolici Klisa ostao zaglavljen nakon što je na cestu palo stablo. U Rijeci se cesta zatvarala i zbog jake bure koja je otpuhala adventski šator na prometnicu. Za područje Istre i Kvarnera izdano je i crveno upozorenje zbog izuzetno opasnog vremena; olujnih udara bure i nevremena. 

Iz HAK-a vozačima savjetuju oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti i naravno obveznu zimsku opremu.

 

 

22.11.2025.
16:50
RTL Danas
VjetarSnijegHrvatski Auto Klub
