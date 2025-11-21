Laura Gnjatović za RTL Danas o novoj Miss Universe: 'Nisam očekivala da će ona biti okrunjena'

Laura Gnjatović - hrvatska Miss Universe ušla je među 30 najboljih i najljepših natjecateljica na 74. izboru za Miss Universe, koji se održao sinoć u Bangkoku. Veliki uspjeh odmah je podijelila sa svojim pratiteljima i ponovno pokazala zašto je oduševila Hrvatsku.

Kruna, ali i osmijeh je na licu nove Miss Universe - najljepšom je proglašena Meksikanka Fatima Bosch. Osmijeh, ali i suze radosnice i kod naše Laure Gnjatović.

"Top 30, top 30! Svi znaju tko je Hrvatska, vjerujte mi, dobila sam već 6 i po milijuna poruka", oduševljena je Laura.

Brojne poruke podrške stigle su iz cijelog svijeta, ali i iz Zagreba, od prijateljica i bivših misica koje su sinoć uživo pratile izbor za Miss Universe. Ponosne su, sretne zbog Laurinog uspjeha. Pale su i suze.

"Bas mi je drago što je ona pokazala tu svoju divnu osobnost, jer kao osoba je tako prekasna, ne mogu vam opisati koliko iza nje stoji jedna divna snažna jaka žena koja je to pokazala svima", rekla je Ora Antonija Ivanišević, Miss Universe Hrvatske 2021.

"Svima sam pričala kako sam ponosna što je mogu zvati prijateljicom, što je znam, svi su govorili gledat ćemo navijati ćemo, frendice, ljudi s kojima nisam pričala godinama, to nikad prije nije bilo i to mi je predrago", rekla je Shanaelle Petty, Miss Universe Hrvatske 2017.

Jer 23-godišnja studentica sestrinstva u Dubrovniku nije pobijedila na svjetskom izboru ljepote - ali je uistinu osvojila simpatije mnogih.

"Pitalo me dosta ljudi hoću li se natjecati dalje u ovim izborima ljepote, u nekim drugim pageant natjecanjima. Pa mislim da neću. Mislim da sam sama sebi dokazala da nema limita, nema granica i nema kočnica", poručila je Laura.

Odluka o pobjedniku iznenadila je mnoge, ali ne i suca izbora, koji je neposredno prije finala dao ostavku, uz objašnjenje kako je pobjeda Meksikanke unaprijed dogovorena.

"Politika jako utječe na to natjecanja, morate toga biti svjesni Miss Meksika nama od početka nije bila ni u slici ne mogu reći da se nečim posebno iskazala meni osobno nije bila ni favorit za top 30, ali eto to tako ide", objašnjava Ivanišević.

"Što se tiče novo okrunjene Miss Universe Fatime Bosch, nisam očekivala uopće da će ona biti okrunjena. To mi nije bilo ni na kraj pameti. Nije bila toliko vidljiva i nije se pokušavala dokazati, pa je tek u jednom trenutku bila zamijećena", rekla je Laura, koja još uvijek ima obveza u Tajlandu, ali jedva čeka povratak u Hrvatsku. Stiže za točno osam dana.